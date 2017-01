Málo placení státní zaměstnanci si polepší

Nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství, zaměstnanci v kultuře nebo sociální pracovníci, kteří pobírají podle pravidel nejnižší mzdy, by měli od poloviny letošního roku dosáhnout na vyšší plat. Počítá s tím návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podle tohoto návrhu by měly být zrušeny nejnižší platové tarify a zaměstnanci by automaticky přešli do vyššího tarifu. Jejich nároková mzda by se tak zvýšila o pět a devět procent.