Relativně kompaktní proporce – alespoň tedy na poměry herních strojů – zaujmou u testovaného kousku na první pohled. Konkrétně jsou rozměry 361,42 x 267 x 22,45 mm a hmotnost činí 2,2 kg. U konkurenčních herních strojů přitom tloušťka bývá větší než tři centimetry a hmotnost se zpravidla pod 3 kg také nedostane.

Tak kompaktních proporcí se podařilo výrobci dosáhnout hned několika způsoby. V první řadě díky netradiční konstrukci, kdy displej není napojen až na konci základny, ale už o pár centimetrů blíže klávesnici. Zadní stranu je díky tomu možné využít pro konektory a po stranách zbývá dostatek prostoru pro účinné chlazení, které je v praxi mimochodem velmi tiché, a tenké bočnice.

Lenovo Legion Y740

Notebook spadá do herní divize Legion.

Věrná grafika ve hrách

Za tenký profil přístroj vděčí grafické kartě se standardem Max-Q. Právě díky této technologii je možné vtěsnat výkonné grafiky do kompaktního šasi notebooku. Tyto karty přitom nabízejí velmi podobný výkon jako plnohodnotné grafiky stejné řady, ale jsou citelně kompaktnější a neprodukují tolik tepla. A díky tomu jsou pochopitelně tenčí a lehčí i samotné notebooky.

Konkrétně se jedná o grafiku z nové řady GeForce RTX, která si odbyla premiéru v lednu na veletrhu CES v americkém Las Vegas. Nová generace herních laptopů by měla nabídnout až dvakrát vyšší výkon než televizní konzole PlayStation 4 Pro od Sony. Notebooky si díky tomu hravě poradí s aktuálními tituly využívajícími ray tracing na 60 snímků za sekundu.

Velkou výhodou v porovnání s předchozími modely je právě podpora zmiňované technologie ray tracing, díky níž nabídne laptop reálnější vykreslování grafiky ve hrách. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Pravá bočnice

Levá bočnice

V testovaném stroji je umístěna grafika Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q s 8GB GDDR6 pamětí. Ta je napojena na IPS displej s úhlopříčkou 15,6 palce, rozlišením Full HD a rychlostí 144 Hz.

Srdcem tohoto stroje je šestijádrový procesor Intel Core i7-8750H taktovaný na frekvenci 2,2 GHz. K dispozici má laptop 16 GB operační paměti a hned dva disky. Rychlé SSD jednotce s kapacitou 512 GB totiž sekunduje klasický pevný disk o velikosti 1 TB.

Po technické stránce by tak měl model Legion Y740 sloužit hráčům klidně i několik let. To je zásluha především výkonné grafické karty, která patří po stránce herního výkonu k tomu nejlepšímu, co se v současnosti do laptopů montuje. Rychlejší je v podstatě už jen řada GeForce RTX 2080 a 2080 Ti.

Notebook nabízí 15,6palcový displej.

Klávesnice je podsvícená.

Komponenty byly zvoleny rozumně

Právě s ohledem na Full HD obrazovku byly komponenty uvnitř notebooku zvoleny velmi rozumně. V současnosti tak v podstatě neexistuje hra, kterou by nebylo možné na daném stroji hrát. Celou řadu titulů je navíc možné hrát i ve vyšším rozlišení 2K po připojení externího monitoru.

Připojovat externí monitor nicméně nedává příliš smysl, neboť napevno integrovaný 15,6palcový displej patří k těm největším přednostem testovaného modelu. Nabízí bezchybné pozorovací úhly, věrné barevné podání a rovnoměrné podsvícení.

K dobrému pocitu ze hraní přispívá také poměrně povedená klávesnice s příjemně jistým stiskem, která je podsvícená. Odezva velkého touchpadu je také velmi slušná, většina hráčů ale stejně místo něj bude pravděpodobně používat myš.

Výkon jsme porovnávali se 17,3palcovým notebookem MSI GS73VR Stealth Pro, který má velmi podobné parametry, ale navíc nabízí grafickou kartu GeForce GTX 1070 s technologií MaxQ. Pro úplnost dodejme, že všechny hry byly testovány v rozlišení Full HD při maximálních možných detailech.

Testovaný program

Notebook Lenovo Notebook MSI

Cinebench R15 (multi) 1112 bodů

734 bodů

Cinebench R15 (single) 181 bodů

159 bodů

WinRAR 5312 KB/s 4541 KB/s Far Cry 5

91 fps

78 fps

Kingdom Come: Deliverance

67 fps

54 fps

Final Fantasy XV 61 fps

52 fps

Fortnite 110 fps

105 fps

Call of Duty WWII 118 fps

101 fps

Assassin’s Creed Origins 70 fps

61 fps

Middle-earth: Shadow of War 86 fps

69 fps

Výdrž baterie je spíše průměrná

Celková výdrž baterie je spíše průměrná, při hraní her je to méně než dvě hodiny. Na druhou stranu s ohledem na nabízený výkon je to vcelku pochopitelné. Při zapnutí šetrného režimu je možné výdrž prodloužit zhruba na necelé čtyři hodiny.

Kvalita zvukové reprodukce je poměrně slušná, i když pochopitelně daleko lepších výsledků dosáhnete s pořádnými herními sluchátky. A to i kvůli tomu, že maximální intenzita hlasitosti není kdovíjak vysoká. My jsme při hraní používali sluchátka SteelSeries Arctis Pro Wireless, které jsme nedávno také testovali.

Zadní strana

Přední strana

Závěrečné hodnocení

Notebook Lenovo Legion Y740 uspokojí i náročné hráče. Kromě vysokého výkonu zaujme také kompaktními rozměry a relativně tichým chlazením. Počítat je však nutné s vyšší cenovkou, která bez pár korun atakuje pomyslnou hranici 50 tisíc, stejně jako spíše se slabší výdrží baterie.