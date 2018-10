mif, Novinky

Výrobci tabletů to nemají v poslední době vůbec jednoduché. Velikosti obrazovky u chytrých telefonů totiž v posledních letech dramaticky narostly, a tak celá řada lidí už tablet k práci nebo brouzdání po internetu nepotřebuje.

Pochopitelně jednotlivé značky se nechtějí jen tak vzdát, a tak se snaží hledat nové cesty, jak uživatele zaujmout. Celá řada moderních tabletů se například nyní prezentuje jako pracovní nástroj, který dovede nahradit i notebook.

Mezi hlavní lákadla ve srovnání s notebooky patří dlouhá výdrž baterie, často přesahující deset hodin, kompaktní rozměry, což ocení lidé především na cestách, a pohodlné ovládání pomocí dotykového displeje.

Zajímavé hybridy

Byť mohou obyčejné laptopy působit ve srovnání s tablety jako neohrabané krabice, přinášejí také své další výhody – například plnohodnotnou klávesnici, která je přece jen pro psaní vhodnější než dotyková obrazovka nebo jednodušší klávesnice ukrývající se v krytu displeje.

I v takovém případě ale mají řešení – hybridní stroje, které lákají na konvertibilní konstrukci. Ty spojují to nejlepší ze světa notebooků a tabletů.

Hybridy odbourávají celou řadu nedostatků obou zmiňovaných kategorií. Displej je prakticky vždy dotykový a díky speciální konstrukci je zařízení možné různě překlápět a otáčet nebo z něj vytvořit tablet. Jednoduše se odpojí klávesnice.

Nové tablety uvedly v uplynulých týdnech na pulty obchodů například společnosti Samsung, Microsoft či Google, firmy Dell či Lenovo zase vsadily na hybridy. Netrpělivě je očekáván také příchod novinek od Applu, které by se měly ukázat ještě před Vánoci.

Samsung Galaxy Tab S4: výkon na prvním místě

Srdcem tohoto modelu je procesor Qualcomm Snapdragon 835, jehož osm jader je taktováno na 2 GHz. Stroj má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor.

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S4 nabízí obrazovku s úhlopříčkou 10,5 palce, technologií Super AMOLED, poměrem stran 16:10 a rozlišením 2560 x 1600 při bodové hustotě 287 pixelů na palec (PPI).

Po vzoru prémiových chytrých telefonů tohoto výrobce dostala novinka podporu funkce Samsung DeX, tablet tedy může fungovat klidně jako stolní počítač, stačí připojit monitor, klávesnici a myš. Po dokoupení speciálního krytu se zabudovanou klávesnicí pak tablet dokáže nahradit také notebook.

S pomocí prostředí Samsung DeX můžete přímo v tabletu Galaxy Tab S4 otevřít aplikace pro Android, včetně sady Microsoft Office, v několika oknech stejně jako na stolním počítači, a v případě potřeby měnit jejich velikost. Můžete rovněž přetahovat obsah mezi aplikacemi, používat příkazy a klávesové zkratky, hrát hry nebo pracovat s multimédii.

K dispozici jsou i dva fotoaparáty, ten na přední straně nabízí rozlišení 13 MPx, na zadní pak 8 MPx. Novinka přichází se čtyřmi vylepšenými reproduktory vyladěnými od AKG a audiotechnologií Dolby Atmos a díky baterii s kapacitou 7300 mAh umožňuje přehrávat video až 16 hodin.

Klady: špičkový výkon, nahradí PC i notebook

špičkový výkon, nahradí PC i notebook Zápory: vyšší pořizovací cena

vyšší pořizovací cena Cena: 17 999 Kč (wi-fi verze); 19 499 Kč (LTE varianta)

Dell Inspiron 7000: šikovný hybrid

Inspiron 7000 od společnosti Dell je řada notebooků, které však při práci dovedou nahradit i tablet. Mají totiž speciální systém pantů, díky kterému je možné otáčet displej laptopu až o 360°.

Inspiron 7000

Díky tomu je možné zařízení používat ve čtyřech různých režimech, a to v první řadě jako notebook. Jediným pohybem jej pak snadno proměníte v tablet. Další dvě možnosti jsou stojánek nebo stan. Stojánek je ideální volbou pro prohlížení obrázků nebo sledování filmů, režim stan je vhodný například pro videochat.

Hybridy řady Inspiron 7000 lákají na moderní designové tělo z broušeného hliníku. K dispozici jsou modely s úhlopříčkami 13, 15 a 17 palců, všechny přitom disponují prémiovými vlastnostmi, jako jsou procesory Intel řady U 8. generace, volitelné displeje s rozlišením 4K UHD či systémem odvodu tepla ven ze zařízení skrze skryté větrací otvory.

13palcové a 15palcové verze mají tenké okraje okolo obrazovky s novou 2,7mm miniaturní webovou kamerou. Ta by měla nabídnout velmi dobrý obraz i při špatných světelných podmínkách díky technologii Temporal Noise Reduction. 15palcové a 17palcové modely navíc mohou být vyzbrojeny grafickým čipem Nvidia GeForce MX150 a pamětí Intel Optane Memory.

Klady: široká nabídka konfigurací a rozměrů

široká nabídka konfigurací a rozměrů Zápory: větší rozměry a hmotnost v porovnání s tablety

větší rozměry a hmotnost v porovnání s tablety Cena: od 19 900 Kč

Microsoft Surface Go: zrozen pro práci

Surface Go od společnosti Microsoft je plnokrevný tablet. Jde však k němu připojit klávesnici, která funguje zároveň jako ochranný kryt na displej. V takovém případě dokáže novinka nahradit při práci i notebook.

Surface Go

Surface Go

Pracovní tempo udává procesor Pentium 4415Y z edice Kaby Lake-Y. Ten má dvě jádra a čtyři vlákna díky technologii HyperThreading, všechna pracují při frekvenci 1,6 GHz.

Na výběr budou různá provedení, která se budou lišit velikostí operační paměti a úložného prostoru. Základní provedení nabídne 4 GB operační paměti a 128GB úložný prostor, u vyšší verze budou tyto hodnoty dvojnásobné, tedy konkrétně 8 GB a 256 GB.

Výrobce vsadil na 10palcový displej s poměrem stran 3:2. Rozlišení tohoto panelu je 1800 x 1200 obrazových bodů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a dovede rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku.

V zadní části tabletu nalezneme výklopný stojánek, který poslouží k polohování displeje. Tablet také disponuje dvěma fotoaparáty s rozlišením 5 a 8 megapixelů.

Klady: dokáže nahradit i notebook, velmi kompaktní rozměry

dokáže nahradit i notebook, velmi kompaktní rozměry Zápory: klávesnice a stylus se dokupují zvlášť

klávesnice a stylus se dokupují zvlášť Cena: 12 000 Kč (64GB verze); 16 000 Kč (128GB varianta)

Google Pixel Slate: pod taktovkou Chrome OS

Jedním z největších lákadel modelu Pixel Slate je operační systém Chrome OS. Ten je ve srovnání se systémem Windows značně jednodušší. Díky tomu může svižně pracovat i na pomalejších a logicky také levnějších součástkách. Navíc stroje s Chrome OS zpravidla nabídnou velmi tichý provoz a vyšší výdrž baterie.

Pixel Slate

Pixel Slate

V útrobách zařízení se ukrývá procesor Intel, který má k dispozici až 16 GB operační paměti a až 256GB úložný prostor. V základu nicméně bude tablet nabízet 4GB operační paměť a 32GB úložiště. To vše se podařilo vtěsnat do těla s tloušťkou sedm milimetrů. Pro úplnost dodejme, že akumulátor by měl nabídnout výdrž až deset hodin.

Dotyková obrazovka staví na technologii LTPS a nabízí úhlopříčku 12,3 palce, jemnost 293 PPI a poměr stran 3:2. Rozlišení je tedy 3000 x 2000 pixelů. Zástupci společnosti Google se na akci pochlubili také tím, že novinka nabízí speciální technologii pro rozsvícení velkého množství pixelů najednou, aby byl vizuální zážitek z obrazovky co nejlepší.

Na práci se novinka hodí perfektně. Velmi výkonný tablet je totiž možné doplnit speciálním krytem, který má v sobě integrovanou klávesnici, pak stroj dokáže konkurovat také notebookům. Mimochodem ve výbavě nechybí ani stylus zvaný Google Pen.

Klady: solidní výkon, svižnost systému Chrome OS

solidní výkon, svižnost systému Chrome OS Zápory: není jisté, zda se novinka bude prodávat v Česku

není jisté, zda se novinka bude prodávat v Česku Cena: zatím nestanovena

Xiaomi Mi Pad 4: slušná výbava, nízká cena

První generace tabletu Mi Pad si odbyla premiéru už v roce 2014 a tehdy šlo o naprostý hit. Čínský výrobce totiž za méně než sedm tisíc nabídl tablet s rychlým mobilním internetem, podobné přístroje se přitom tehdy nabízely klidně i o několik tisíc korun dráž.

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4

Na zajímavý poměr cena/výkon sází také čtvrtá generace. Pracovní tempo novinky bude udávat procesor Snapdragon 660, který je doplněn o 4 GB operační paměti a 64GB úložiště. V prodeji se nicméně objeví také odlehčená varianta se 4 GB operační paměti a 32GB úložištěm. Samozřejmostí je u obou verzí slot pro paměťové karty.

Konstrukce bude kovová a poměrně tenká, konkrétně budou rozměry zařízení 200,2 x 120,3 x 7,9 mm a hmotnost bude činit 342,5 g. Displej nabízí úhlopříčku osm palců a rozlišení Full HD.

Stroj nabídne dva fotoaparáty. Na čelní straně je umístěn pětimegapixelový senzor, který bude primárně sloužit pro autoportréty a videohovory. Vzadu se pak nachází 13megapixelový snímač.

Ve výbavě nechybí ani LTE modem pro příjem rychlého mobilního internetu, v prodeji se nicméně objeví také levnější varianta, vybavená pouze wi-fi modulem. Samozřejmostí jsou také stereofonní reproduktory či možnost zabezpečení tabletu pomocí funkce Face Unlock, přístroj se díky ní odemyká naskenováním obličeje.