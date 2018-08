mif, Novinky

Největším nepřítelem tichého chlazení je prach. Ten se usazuje v počítačových skříních, i když je okolo sestavy doslova sterilní čistota. Za několik měsíců může být na jednotlivých komponentách i centimetrový nános prachu. Ten zhoršuje proudění vzduchu, kvůli čemuž se musejí ventilátory otáčet rychleji. Výsledkem je hlučnější sestava, jejíž komponenty navíc nejsou chlazeny tak dobře, jak by bylo vhodné.

Proto je dobré alespoň jednou ročně odšroubovat bočnici počítačové skříně a vyluxovat všechen prach. V místech, kam se štěrbinový nástavec luxu nedostane, může pomoci stlačený vzduch ve spreji. Ten je možné koupit ve většině obchodů s počítači za cenu okolo sta korun.

Není ventilátor jako ventilátor

I po vyčištění ale mohou být některé počítačové sestavy stále hlučné. V takovém případě už je nutné vyměnit některé komponenty. Zpravidla největší hluk produkují ventilátory, které chladí procesor, grafickou kartu, napájecí zdroj nebo čipovou sadu na základní desce.

Aktivní větráčky jsou totiž často malé a musí se točit velice rychle, aby zvládly jednotlivé části uchladit. Pak ale vydávají stejný hluk jako vysavač. Nahradit je můžete účinnějšími modely. Ty se skládají z mohutné pasivní kovové části, která je chlazena velkým ventilátorem s nižším počtem otáček. Takové chladiče sníží hluk v počítači téměř na neslyšitelnou hranici.

Pomůže i voda

Pro nejnáročnější uživatele jsou určeny vodní chladicí systémy, které umožňují tiše chladit i ty nejvýkonnější počítačové komponenty. Voda totiž dokáže díky své vysoké tepelné kapacitě v porovnání s jakýmkoli dalším řešením nejrychleji odvádět teplo. Při instalaci vodníka, jak se chladicím systémům s tekutinami říká, je třeba být velice opatrný. Všechny spoje musí perfektně těsnit a nikde nesmí uniknout ani kapka.

Hluk ve skříni způsobují i pevné disky, při práci se totiž jejich plotny otáčejí rychlostí pěti až sedmi tisíc otáček za minutu. Umístit je lze do speciálních tišících rámečků, které ztlumí jejich hlučnost přibližně na polovinu. Zároveň také sníží teplotu disků o několik stupňů. Kvalitní rámeček stojí přibližně 500 Kč.

Daleko elegantnějším řešením je výměna pevného disku za SSD jednotku, která neobsahuje žádné pohyblivé součástky. Díky tomu je i při maximálním zatížení naprosto tichá.

Ticho není zadarmo

Proč výrobci tišší chlazení nemontují do počítačů rovnou? Odpověď je jednoduchá – cena. Základní chladič nestojí více než sto korun, zatímco za větší ventilátory s mohutnou kovovou základnou zaplatíte 500 až 1000 Kč. Cena tišších ventilátorů pro všechny komponenty v počítačové skříni se tak může vyšplhat klidně až na pět tisíc korun. Za tuto sumu byste si přitom mohli klidně pořídit další PC nebo nový LCD monitor.

Nainstalovat nový chladič do počítače zvládne podle návodu, který by k němu měl být vždy přibalen, během několika minut i méně zkušený uživatel. Problém může nastat, pokud je sestava ještě v záruce. V takovém případě by měl všechny úpravy dělat autorizovaný servis.

NZXT Phantom 630: tichost hraje prim

Nepříjemný rachot v počítači nemusí vydávat jen vysokootáčkový ventilátor, ale také samotná skříň. Nekvalitní modely jsou vyrobeny z velice tenkých a měkkých plechů. Kovové části začnou rezonovat vždy, když se roztočí plotny pevného disku nebo médium v optické mechanice.

NZXT Phantom 630

FOTO: archív výrobce

To ale nehrozí u skříně NZXT Phantom 630, která už na první pohled zaujme díky futuristickému designu. Skříň je určena pro ty nejvýkonnější sestavy, které přitom zvládne uchladit při nízkém provozním hluku. Na rozdíl od celé řady konkurentů totiž může být vybavena až 200mm ventilátory, které patří zpravidla k těm nejtišším.

Ventilátory se standardně umisťují do přední části, aby nasávaly studený vzduch. Další je pak možné umístit v zadní a horní části, aby zase odváděly teplý vzduch od jednotlivých komponent.

Kdyby to bylo málo, sestavu je možné osadit také celým systémem vodního chlazení. Samozřejmostí je propracovaný kabelový management, který dovoluje vést veškerou kabeláž jednotlivých komponent tak, aby nebránila správnému proudění vzduchu a tím logicky i účinnému chlazení.

Klady: prvotřídní zpracování, skvělé odhlučnění

prvotřídní zpracování, skvělé odhlučnění Zápory: dodává se bez ventilátorů

dodává se bez ventilátorů Cena: 4000 Kč

Cooler Master Hyper 212: extrémní chladič procesorů

Společnost CoolerMaster vyrobila zajímavý chladič s označením Master Hyper 212, který je určen pro procesory značky Intel a AMD. Je vyroben z masivního kovového těla. Z něho odvádí teplo takzvané heatpipe trubice, tedy kovové trubice napuštěné speciální kapalinou s vysokou tepelnou vodivostí.

Cooler Master Hyper 212

FOTO: archív výrobce

Celý chladicí systém doplňuje velký, 120mm ventilátor s regulovatelnými otáčkami. Ty je možné nastavit ručně na pevnou hodnotu, nebo lze nechat chladič pracovat v automatickém režimu, kdy si otáčky upravuje podle teploty ve skříni. Díky tomu výrobce slibuje dvakrát nižší hlučnost, než jakou vydávají obyčejné chladiče procesorů.

Tento konkrétní model navíc potěší jedince, kteří mají skříně s prosklenou bočnicí. Ventilátor totiž při své práci svítí červenou barvou a efektně nasvěcuje další komponenty ve skříni.

Klady: účinné chlazení i pro extrémně výkonné procesory

účinné chlazení i pro extrémně výkonné procesory Zápory: chladič se rozměry nemusí vejít do každé skříně

chladič se rozměry nemusí vejít do každé skříně Cena: 850 Kč

Adata Ultimate SU800: na rychlosti záleží

SSD jednotky dovedou dodat starým počítačům bez nadsázky druhý dech. Vhodné je jejich použití i díky tomu, že na rozdíl od klasických pevných disků neprodukují při práci žádný hluk. Je však důležité upozornit na to, že i mezi jednotlivými SSD jednotkami mohou být značné rozdíly. A to nejen co se týče kapacity, ale také – a to je důležitější – přenosové rychlosti.

Adata Ultimate SU800

FOTO: archív výrobce

K aktuálně cenově nejdostupnějším modelům, které jsou však nabízeny za poměrně rozumné ceny, patří Adata Ultimate SU800. Zatímco obyčejný pevný disk dokáže číst i zapisovat data rychlostí 110 MB/s, zmiňovaný model čte data rychlostí 550 MB/s a zapisuje rychlostí 510 MB/s. Je tak v praxi citelně rychlejší než celá řada konkurentů.

Například dva roky staré SSD disky měly velmi často i o polovinu horší výsledky. Samozřejmě k dostání jsou v dnešní době ještě rychlejší modely, ale ty jsou vcelku pochopitelně dražší.

A k čemu je vysoká rychlost vlastně dobrá? Rozdíly proti klasickému pevnému disku pocítí uživatelé už při startu operačního systému Windows, ale také při spouštění prakticky jakýchkoli programů. Stejně tak je rychlejší i kopírování nejrůznějších dat. Práce s SSD je zkrátka o poznání rychlejší, plynulejší a příjemnější než v případě klasického pevného disku.

Klady: vysoká přenosová rychlost

vysoká přenosová rychlost Zápory: montáž SSD jednotky do PC nebo notebooku nemusí zvládnout každý

montáž SSD jednotky do PC nebo notebooku nemusí zvládnout každý Cena: 1000 Kč (128GB model)

Scythe Himuro: zatočí s vibracemi pevného disku

SSD jsou stále častěji upřednostňovány pro svou rychlost a nízkou hlučnost. Jsou nicméně případy, kdy se uživatelé bez klasického pevného disku neobejdou, například kvůli jeho vysoké kapacitě.

Scythe Himuro

FOTO: archív výrobce

Případně jednoduše nechtějí celý operační systém přeinstalovávat a utrácet peníze za SSD. Poté přijde vhod Himuro od společnosti Scythe. Jde o hliníkový chladič, který sníží provozní teplotu pevného disku až o 10 °C. Díky tomu se výrazně prodlužuje jeho životnost.

To ale není jediná přednost tohoto zařízení, které se montuje do počítačových skříní. Futuristicky vyhlížející krabička navíc dovede tlumit provozní hluk a vibrace disku tak perfektně, že je prakticky neslyšitelný, podobně jako moderní SSD jednotky. Montáž rámečku není nijak náročná a zvládne ji během pár minut i méně zkušený uživatel.

Klady: prodlužuje životnost pevného disku

prodlužuje životnost pevného disku Zápory: s chladicím rámečkem zabírá disk ve skříni více místa

s chladicím rámečkem zabírá disk ve skříni více místa Cena: 500 Kč

EK Water Blocks kit: počítačový vodník

Především kompaktními rozměry a nízkým provozním hlukem se snaží zaujmout vodník EK Water Blocks kit. Tato sada je určená pro začátečníky, takže by si s její instalací měl poradit opravdu každý.

EK Water Blocks kit

FOTO: archív výrobce

Vodník byl vytvořen pro skříně s omezeným prostorem, proto je tento model vybaven tenkým radiátorem. Jde tedy o ideální volbu do malých mini-ITX sestav, ve kterých není dostatek prostoru pro klasické lopatkové chladiče.

Sada se skládá z nádrže, tepelného výměníku, vodního čerpadla, vodicích trubic a chladiče procesoru. Není k ní tedy potřeba již nic dokupovat. Sestavu lze nainstalovat na stroje, které pracují pod platformou Intel i AMD.

Počítat je nicméně nutné s tím, že tato sada je určená opravdu výhradně pro kompaktní sestavy. Větší a výkonnější počítače budou potřebovat pokročilejší modely s větší chladicí silou, u kterých se může cena vyšplhat klidně až na deset tisíc korun.