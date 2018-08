mif, Novinky

Nové přenosné počítače ukázaly v červnu společnosti Apple i Microsoft, desítky dalších novinek se navíc chystají na pulty obchodů nebo se začaly v uplynulých týdnech prodávat.

Právě nové kousky jasně ukazují, jak výrazně se v posledních letech transformoval trh s přenosnými počítači. Velké neohrabané krabice, které na baterii vydržely pracovat sotva pár hodin, prakticky zmizely.

Moderní laptopy lákají na tenké konstrukce, nízkou hmotnost a často se bez elektrické zásuvky obejdou více než deset hodin. A to platí také o těch nejvýkonnějších strojích, na kterých je možné i hrát hry, střihat videa ve vysokém rozlišení, případně upravovat velké množství fotek.

Cena vs. výbava

Za pořádnou dávku výkonu si výrobci nechají vcelku pochopitelně pořádně zaplatit. Cenovky přesahující pomyslnou hranici 50 000 korun tak bohužel nejsou výjimkou. Jsou to přitom takové částky, za které by šlo bez problémů pořídit špičkový stolní počítač včetně kompletního příslušenství. Ten však pochopitelně nenabídne hlavní výhodu – snadnou mobilitu.

Slušně vybavený notebook je nicméně možné koupit už za méně než 20 000 korun. Je však zpravidla nutné počítat s tím, že je stavěn převážně na práci a multimédia. Výkon dostačující také pro herní radovánky zkrátka nabízejí zpravidla až dražší stroje, i když se občas najdou výjimky.

I levnější modely mají však co nabídnout. Za pozornost stojí především hybridní stroje, které kombinují to nejlepší ze světa notebooků a počítačových tabletů. Displej je prakticky vždy dotykový a díky speciální konstrukci je možné zařízení různě překlápět a otáčet nebo z něj vytvořit tablet. Jednoduše se odpojí klávesnice.

Apple MacBook Pro: vysoký výkon, líbivý vzhled

Nový MacBook Pro přichází na pulty obchodů ve dvou velikostech. Menší bude vybaven čtyřjádrovým procesorem Intel Core, větší pak rovnou šestijádrovým. Rozdílné jsou také použité grafiky, menší provedení sází na integrovaný čip Iris Plus Graphics 655, větší pak na dedikované grafiky Radeon Pro 555X a 560X se 4GB pamětí.

Kapacita operační paměti se pohybuje od 8 GB do 32 GB. Na výběr je také z různých velikostí úložišť, a to od 256 GB do 4 TB. Vždy jde přitom o rychlé SSD jednotky.

Jedno z dalších vylepšení se týká obrazovek. Obě velikosti provedení nově nabídnou technologii True Tone, na kterou mohou být majitelé jablečných zařízení zvyklí již z iMaců nebo iPadů Pro. Jde v podstatě o technologii, která přizpůsobuje barevné podání podle okolního osvětlení.

Stejně jako u předchozí generace láká Apple také na druhý displej. Tenký OLED panel lemuje prakticky celý horní okraj klávesnice. Výrobce tento prvek nazývá Touch Bar a integroval do něj i čtečku otisků prstů.

Výdrž obou modelů je 10 hodin, což je velmi slušná hodnota – především s ohledem na nabízený výkon. Ve výbavě kromě Wi-Fi adaptéru nechybí například ani Bluetooth, které je poprvé u laptopů s logem nakousnutého jablka ve verzi pět.

Klady: odolná kovová konstrukce, líbivý vzhled, vysoký výkon

odolná kovová konstrukce, líbivý vzhled, vysoký výkon Zápory: vysoká cena

vysoká cena Ceny: od 56 000 Kč (13“ model); od 74 000 Kč (15“ model)

Razer Blade: zrozen pro hry

Vůbec nejtenčím herním notebookem na světě je model Razer Blade. Kompaktní rozměry se přitom negativně nepodepsaly na výkonu novinky, naopak srovnávat se může s těmi nejlepšími herními laptopy na trhu.

Notebook Razer Blade

Srdcem herního stroje je nový šestijádrový procesor Intel Core i7-8750H, který dokáže pracovat až při frekvenci 4,1 GHz. Dále bude k dispozici 16 GB operační paměti.

Volitelně pak může být novinka vybavena grafickou kartou Nvidia GeForce GTX 1060 s 6GB pamětí či GeForce GTX 1070 s 8GB pamětí. Na výběr bude také mezi 256 nebo 512GB SSD jednotkou, která bude doplněna o pevný disk s kapacitou až 2 TB.

S ohledem na nabízenou výbavu, především tedy výkonné grafické karty určené pro hráče, působí až neskutečně rozměry modelu Blade. Proporce 355 x 235 x 16,8 mm totiž připomínají spíše tenký businessový laptop.

Pro úplnost dodejme, že displej nabídne úhlopříčku 15,6 palce a rozlišení Full HD. V prodeji se nicméně objeví také vybavenější varianta se 4K obrazovkou.

Klady: stačí i na ty nejnovější hry

stačí i na ty nejnovější hry Zápory: při maximálním vytížení je stroj poměrně hlučný

při maximálním vytížení je stroj poměrně hlučný Cena: 40 000 Kč

Dell XPS 15 2v1: nejvýkonnější hybrid

Titulem nejvýkonnější hybrid na světě se pyšní nový notebook od společnosti Dell. Model XPS 15 navíc dovede zastat i funkci tabletu a svůj vysoký výkon dobře maskuje v kompaktních rozměrech.

Je to především zásluha procesoru Intel Core i7-8705G, jehož čtyři jádra pracují v základu na 3,1 GHz. Přetaktovat se ale automaticky dovedou až na 4,1 GHz. K dispozici je dále grafický akcelerátor AMD Radeon RX Vega M GL, který doplňuje rychlá DDR4 paměť o kapacitě 16 GB a SSD jednotka typu M.2 PCIe NVMe s velikostí 512 GB.

Vysoký výkon se zpravidla negativně projevuje na proporcích notebooků. V případě modelu XPS 15 to však neplatí, tloušťka tohoto stroje je necelé dva centimetry (celkové rozměry jsou 354 x 235 x 16 mm). Hmotnost je pak rovné dva kilogramy, což na poměry 15,6palcových strojů není vůbec špatné.

Displej má úhlopříčku 15,6 palce a rozlišení ultra HD, tedy 3840 x 2160 bodů. Je pochopitelně dotykový, jak bývá u hybridů zvykem. Odolné tělo díky 360°pantům dovoluje plnit funkci notebooku, tabletu, displeje, a dokonce poskytuje režim stan šetřící prostor na stole, a to vše v jediném zařízení.

Klady: široké možnosti polohování displeje

široké možnosti polohování displeje Zápory: vysoká pořizovací cena

vysoká pořizovací cena Cena: 55 000 Kč

Microsoft Surface Go: cena hraje prim

Surface Go od společnosti Microsoft je plnokrevný tablet. Jde však k němu připojit klávesnici, která funguje zároveň jako ochranný kryt na displej. V takovém případě dokáže novinka nahradit při práci i notebook.

Pracovní tempo udává procesor Pentium 4415Y z edice Kaby Lake-Y. Ten má dvě jádra a čtyři vlákna díky technologii HyperThreading, všechna pracují při frekvenci 1,6 GHz.

Na výběr budou různá provedení, která se budou lišit velikostí operační paměti a úložného prostoru. Základní provedení nabídne 4 GB operační paměti a 128GB úložný prostor, u vyšší verze budou tyto hodnoty dvojnásobné, tedy konkrétně 8 GB a 256 GB.

Výrobce vsadil na 10palcový displej s poměrem stran 3:2. Rozlišení tohoto panelu je 1800 x 1200 obrazových bodů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a dovede rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku.

V zadní části tabletu nalezneme výklopný stojánek, který poslouží k polohování displeje. Tablet také disponuje dvěma fotoaparáty s rozlišením 5 a 8 megapixelů.

Klady: příznivá cena

příznivá cena Zápory: zatím se neprodává

zatím se neprodává Cena: 10 000 až 15 000 Kč

Honor MagicBook: dlouhá výdrž, kompaktní rozměry

MagicBook patří mezi ty výkonnější notebooky. Pracovní tempo totiž u něj udávají procesory osmé generace Intel Core i5 a Core i7 v kombinaci s grafickou kartou Nvidia GeForce MX150, která bude disponovat 2 GB GDDR5 vlastní paměti.

Nejde vysloveně o „herní železo“, ale i novější hry by měl tento notebook zvládnout, byť často v nižším rozlišení a se sníženými detaily.

Další výbava čítá 8 GB operační paměti, do vínku dostal stroj také 256GB SSD jednotku. Díky výkonnému hardwaru je celý stroj schopný nastartovat za do Windows za zhruba 7,5 sekundy, což je výborný výsledek. Výdrž by i s výkonnějšími součástkami měla být velmi slušných 12 hodin.

Displej má úhlopříčku 14 palců a nabízí rozlišení Full HD. Výrobce nicméně na tiskovce opakovaně zdůraznil, že díky velmi tenkým rámečkům má celý stroj rozměry jako běžný 13palcový laptop. Tloušťka zavřeného MagicBooku je velmi příjemných 15,8 mm a hmotnost činí 1,47 kg.

Prakticky celá konstrukce je vyrobena z hliníkové slitiny, která napomáhá k lepšímu chlazení daného stroje, a navíc dostatečně chrání všechny vnitřní součástky proti poškození i při méně šetrném zacházení. Právě tato konstrukce, zaoblené rohy a například i velmi prostorný touchpad dávají tušit, že se Honor inspiroval u Applu. Prakticky totožně totiž vypadá MacBook Pro.