Co způsobilo tak markantní propad cen? Své samozřejmě udělaly povánoční výprodeje, nezanedbatelný podíl na atraktivnějších cenovkách má také mobilní veletrh Mobile World Congress, který se bude konat už na konci února tradičně ve španělské Barceloně.

Na něm totiž výrobci z celého světa pravidelně představují nové tablety a chytré telefony pro nadcházející měsíce. Prodejci se tak logicky snaží zbavit skladových zásob dříve, než na trh přijdou atraktivnější modely.

U špičkových přístrojů jsou slevy nejmarkantnější, u levnějších modelů se pohybují spíše v řádech stokorun, i když i zde je možné narazit na výjimky.

Pozor na neduhy

Najít v internetovém obchodu nejvýhodnější cenu pomáhají nákupní rádci, jako je například portál Zboží.cz. Na něm stačí do vyhledávače zadat název požadovaného telefonu, případně ještě hledání zpřesnit doplňujícími informacemi, například zda je přístroj na prodejně dostupný k okamžitému vyzvednutí nebo jakou má barvu.

Ale pozor, nižší cena se automaticky nerovná nejlepší nabídka. V řadě případů totiž přístroje nemusejí být určeny pro český trh, což může přinést celou řadu problémů.

Obchodníci například nabízejí chytré telefony a tablety, které neobsahují češtinu. Za její dodatečnou instalaci si pak nechají pěkně připlatit. Některé modely zase nejsou určeny na provoz v tuzemských sítích, a tak se může stát, že si s telefonem sice zavoláte, ale rychlý internet nespustíte. Před nákupem podobných telefonů je tedy vždycky vhodné si obchodníka pořádně „proklepnout“.

Na zmiňovaných nákupních rádcích naleznou zájemci o nové přístroje uživatelské recenze, ve kterých se lidé dělí o své zkušenosti s produktem. Často tak upozorňují i na jeho neduhy.

Samsung Galaxy Note8: velký displej, špičkový výkon

Po výkonnostní stránce patří Note8 k tomu nejlepšímu, co je na pultech obchodů k dostání. To je zásluha především osmijádrového procesoru, u kterého budou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz.

Samsung Galaxy Note8

FOTO: archív výrobce

Důležité je nicméně to, že tento čip byl vyráběn pokročilou 10nm technologií, takže by měl být citelně výkonnější než podobně taktované procesory starší výroby. Do vínku dále tento stroj dostal 6 GB operační paměti, úložný prostor se pak chlubí kapacitou 64 GB a nechybí ani čtečka paměťových karet.

Zakřivený 6,3palcový displej nabízí rozlišení 2960 × 1440 obrazových bodů. Dotyková plocha tak plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách je stejně jako u modelu Galaxy S8 využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Vylepšení se dočkala i zadní strana telefonu, konkrétně použitý fotoaparát. Jihokorejský elektronický gigant totiž vůbec poprvé vsadil na duální optiku. Ta se skládá ze dvou částí, teleobjektivu s dvojnásobným optickým zoomem a rozlišením 12 Mpx a ze širokoúhlého objektivu. Ten je vybaven 12Mpx snímačem s Dual Pixel technologií a se světelností f/1.7.

Cena v prosinci: 23 500 Kč

23 500 Kč Cena v únoru: 19 000 Kč

Honor 6X: cena hraje prim

Pracovní tempo u tohoto chytrého telefonu udává procesor Huawei Kirin 655, u nějž jsou čtyři jádra taktována na 2,1 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Do vínku dostal tento stroj 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor, který je možné dále rozšiřovat pomocí paměťových karet typu microSD. Displej má úhlopříčku 5,5 palce a nabízí rozlišení Full HD. Pro úplnost dodejme, že rozměry telefonu jsou 150,9 × 72,6 × 8,2 mm a hmotnost činí 162 g.

Honor 6X

FOTO: rim, Novinky

Zadní strana se pyšní dvojitým fotoaparátem.

FOTO: rim, Novinky

Další výhoda je jasná už při pohledu na zadní stranu novinky, zde se totiž ukrývá dvojitý fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů. K čemu slouží v praxi? Jeden objektiv se stará o zachycení barev, druhý pak o co nejvěrnější detaily snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač.

Když oba fotoaparáty spolupracují a dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů. Dokážou zachytit více světla a zároveň vynikají při pořizování momentek za špatných světelných podmínek.

Cena v prosinci: 5500 Kč

5500 Kč Cena v únoru: 4400 Kč

Lenovo Moto Z: modulární smartphone

Hlavním lákadlem smartphonu Moto Z od společnosti Lenovo je modulární konstrukce. Ta staví na jednoduchém principu – když uživateli nějaký hardwarový díl v jeho přístroji nevyhovuje, jednoduše jej vymění za jiný, lepší. Tento relativně tenký přístroj (5,2 mm), jehož tělo je mimochodem vyrobeno z nerezové oceli a hliníku, má ve spodní části konektory, jejichž prostřednictvím je možné připojit speciální moduly.

Lenovo Moto Z

FOTO: archív výrobce

Lenovo Moto Z s výměnnými moduly

FOTO: archív výrobce

Pro přístroj od Lenova je dostupných hned několik modulů. Řeč je například o přídavném dílu, který obsahuje reproduktor značky JBL s technologií SoundBoost. Ten nabízí citelně věrnější reprodukci než zabudované reproduktory. Pokud uživatelé potřebují více energie, jednoduše připojí modul s druhou baterií. Ten prodlouží výdrž o dalších 22 hodin.

Mimochodem model Moto Z se kromě vyměnitelných modulů snaží uživatele nalákat také na velmi slušnou výbavu. V jeho útrobách se ukrývá mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 820. Ten má k dispozici 4 GB operační paměti a 32GB úložný prostor. Samozřejmostí je i slot na paměťové karty.

Displej nabídne úhlopříčku 5,5 palce a rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů. Přístroj navíc láká na speciální povrchovou úpravu, která odpuzuje vodu. Díky tomu by měl bez újmy přečkat náhodné polití či déšť. Ve výbavě nechybí ani čtečka otisku prstů.

Cena v prosinci: 13 000 Kč

13 000 Kč Cena v únoru: 8000 Kč

Asus ZenFone 4: elegance především

Čtyřka je vlajkovou lodí společnosti Asus, vzhledem se ale velmi podobá loňskému modelu. Telefon má rozměry 155,4 × 75,2 × 7,7 mm a váží 165 gramů, takže kapsu vám určitě neutrhne. Většinu jeho přední strany zabírá rozměrný 5,5" AMOLED displej s full HD rozlišením, který se díky použité technologii může pochlubit nejen širokými pozorovacími úhly a věrnými barvami.

ZenFone 4

FOTO: archív výrobce

Uvnitř tepe buď osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 630, který doplňují 4 GB RAM, nebo v případě druhé varianty Qualcomm Snapdragon 660, který má k dispozici 6 GB RAM. Interní paměť má v obou případech kapacitu 64 GB, a pokud by vám to náhodou nestačilo, můžete si ji zvětšit pomocí paměťové karty.

Hlavním lákadlem, kterým chce ZenFone 4 přitáhnout zákazníka, jsou však jeho fotografické schopnosti. Zadní fotoaparát je duální. Hlavní fotoaparát se může pochlubit rozlišením 12 Mpx a širokou clonou f1,8, což v kombinaci s optickou stabilizací obrazu poskytuje ostré snímky i při delších časech a horších světelných podmínkách.

U sekundárního fotoaparátu sice rozlišení kleslo na 8 Mpx, zato se může pochlubit širokoúhlým objektivem se 120° (12 mm) zorným polem, díky čemuž dokáže zachytit mnohem širší scénu.

Cena v prosinci: 13 500 Kč

13 500 Kč Cena v únoru: 11 900 Kč

Huawei P10: sázka na prémiový fotoaparát

Hovořit o přístroji od společnosti Huawei jako o dalším smartphonu se vůbec nesluší. Model nazývaný P10 je totiž spíše fotoaparátem, který umí i telefonovat. Však se také na vývoji unikátní optické soustavy podílela společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi.

Huawei P10

FOTO: archív výrobce

Novinka je vyzbrojena duálním fotoaparátem na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Pracovní tempo u smartphonu P10 udává procesor Hisilicon Kirin 960 při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader. Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Sluší se také podotknout, že tento model disponuje 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů.

Lepší displej je výsadou až druhého provedení zvaného P10 Plus. To se pochlubí 5,5palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Zájemci o jemnější obrazovku se navíc mohou těšit z ještě vyššího výkonu. Procesor je sice zcela stejný, avšak kapacita operační paměti narostla na 6 GB. Ten je možné v tuzemských obchodech koupit za necelých 15 000 Kč.