Programů, díky kterým není nutné operátorům za posílání zpráv a volání zaplatit ani korunu, je celá řada. Všechny pracují na velice podobném principu. K přenosu hlasových hovorů, obrázků i textů jsou totiž využívány datové přenosy.

Většina nových tarifů nabízí neomezený přístup k internetu již v základu, uživatel se tak nemusí obávat, že by platil za využívání podobných aplikací něco navíc. A to nejen v tuzemsku, ale i pokud volá nebo posílá zprávy do zahraničí.

Skype

Jedním z nejrozšířenějších komunikačních programů na světě je Skype, který v roce 2011 koupila společnost Microsoft. Popularitě se těší především proto, že je kromě smartphonů a tabletů možné jej nainstalovat také na klasické stolní počítače. Po celém světě ho využívají stovky miliónů lidí.

Kromě bezplatného volání je možné prostřednictvím Skypu posílat dalším uživatelům této sítě i obrázky a textové zprávy. Novinkou je dokonce možnost vyměňovat si krátké videozprávy, například když uživatel na druhé straně není k dispozici.

Všechny tyto funkce jsou zdarma. Americký softwarový gigant ale navíc nabízí možnost dobití kreditu, v takovém případě pak lze telefonovat i na klasické pevné linky a reálná mobilní čísla. Hovorné se počítá v řádech haléřů.

Z mobilních přístrojů Skype podporuje platformy Android, iOS od Applu i Windows Phone, respektive Windows 10 Mobile. Používat tak tento program může drtivá většina uživatelů. Ještě více operačních systémů podporuje konkurenční aplikace Viber, byť se netěší takové popularitě jako program od společnosti Microsoft. Nainstalovat ji je možné navíc na platformy Bada i již dosluhující Symbian od Nokie.

Komunikační program Skype

FOTO: archív tvůrců

Viber

Viber má velmi jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí. Mezi jeho další a zároveň největší přednosti patří možnost skupinové komunikace, a to až pro 40 lidí najednou. Ani za používání Viberu si tvůrci nic neúčtují, vydělávají na zobrazované reklamě.

Tento program je však velmi náročný na kvalitu připojení. Pokud je tedy k dispozici pouze pomalejší mobilní internet, což je pro některé lokality v Česku typické, hovory buď selhávají, nebo se vůbec neuskuteční.

Viber

FOTO: archív tvůrců

WhatsApp

Na podobném principu funguje také konkurenční WhatsApp. Tato aplikace je primárně určena k posílání zpráv mezi uživateli. Stejně tak je s ní ale možné telefonovat či sdílet fotografie a videa. WhatsApp se těší obrovské popularitě – na celém světě ho používá přes miliardu lidí. A nezanedbatelná je i skupina uživatelů v Česku, která se podle neoficiálních dat počítá na stovky tisíc.

WhatsApp je možné nainstalovat na všechny mobilní platformy, a dokonce jej lze spustit také na klasických počítačích – buď v internetovém prohlížeči, nebo po nainstalování speciální aplikace. Vždy je však nutné mít program nainstalovaný a spuštěný také na chytrém telefonu. Za používání se neplatí ani koruna, přestože tomu tak ještě před pár lety nebylo. Tvůrci navíc prostřednictvím aplikace neprodávají ani reklamu.

Mezi přednosti programu patří i doplňkové služby. Stiskem jediného tlačítka je možné například posílat vlastním kontaktům krátké audiozprávy. To přijde vhod především v případech, kdy na psaní textu není čas. Praktické je i to, že vidíte, zda si příjemce odeslané zprávy přečte a kdy se naposledy připojil k aplikaci WhatsApp.

Ukázka aplikace WhatsApp

FOTO: koláž Novinky.cz

Facetime

Popularity komunikačních programů si je vědoma také společnost Apple, která pro uživatele chytrých telefonů iPhone, multimediálních přehrávačů iPod a počítačových tabletů iPad připravila funkci Face -Time. Tu je možné používat pro videohovory i klasické telefonáty. Facetime pracuje podobně jako konkurenční Skype od Microsoftu. I ten je možné na přístrojích od Applu používat, ale FaceTime je integrován přímo do systému a díky tomu je daleko chytřejší.

Není potřeba spouštět žádnou další aplikaci, jednoduše stačí jít do seznamu kontaktů a tam vybrat požadovanou osobu. Hovor se uskuteční stejně, jako kdyby jej zprostředkovával operátor. To je i jeho největší výhoda.

Facetime je navíc schopen pracovat i ve velmi pomalých sítích, dokonce i v těch, které mají vysokou latenci, kde například Viber nefunguje vůbec. Největší nevýhodou je omezená funkčnost – pokud protistrana nemá zařízení od Applu, hovor není možné uskutečnit. Právě podpora nejrůznějších platforem je největší předností konkurenčních řešení.

Používání FaceTime je zadarmo, nutné je logicky zařízení od Applu a internetové připojení. Apple si neúčtuje nic ani za používání funkce iMessage, prostřednictvím které si majitelé iPhonů, iPadů a iPodů mohou již druhým rokem posílat zprávy. Tato služba je navíc propojena se systémem, stejně jako FaceTime, a tak je její používání velice intuitivní.

FaceTime Audio na iPhonu

FOTO: mif, Novinky

Doma i v zahraničí

Zájmu lidí o podobné programy jsou si vědomi i samotní operátoři. Je to koneckonců i jeden z důvodů, proč před pár lety snížili cenu tzv. neomezených tarifů, se kterými je možné telefonovat, posílat SMS zprávy do jakékoliv sítě a používat neomezeně mobilní internet, více než trojnásobně na necelých 800 Kč.

V zahraniční nicméně mají ještě zajímavější nabídky, kdy mobilní tarify nabízejí pouze internetové připojení, volání i SMS zprávy jsou zpoplatněny. Místo výše uvedených osmi stovek je tak podobný tarif vyjde jen na dvě stovky. Podobná nabídka paušálních služeb ale zatím na tuzemském trhu chybí.

Potěšující je nicméně to, že Češi se nemusí s podobnými aplikacemi na volání a posílání zpráv omezovat ani v zahraničí. V Evropské unii totiž skončily roamingové poplatky už v polovině června. Volání, psaní esemesek i surfování po internetu stojí od té doby při pobytu ve kterékoliv z členských zemí Evropské unie uživatele stejně jako v tuzemsku.