Celá řada nových strojů se ukázala na největším veletrhu spotřební a výpočetní elektroniky v Evropě IFA, který se před týdnem konal v německém Berlíně. Jednotliví výrobci na něj ukázali novinky, které se objeví v prodeji ještě před Vánocemi.

S novými počítači se ale doslova roztrhl pytel už o několik týdnů dříve. Výrobci totiž s novými PC cílí především na studenty, jimž v uplynulých dnech začal nový školní rok. Především proto se mezi odhalenými stroji objevují v drtivé většině notebooky, ty se totiž snadno přenáší a v případě potřeby se vejdou klidně i do školní aktovky.

Stolní sestavy jsou na ústupu

Naproti tomu klasických stolních sestav přibylo jen velmi málo. A navíc jde zpravidla o modely, které jsou něčím výjimečné. Například jsou velmi kompaktní, nebo se jejich součástky ukrývají v monitoru – v takovém případě jde o tzv. all-in-one stanice.

Transformoval se také trh s notebooky. Modely s klasickou konstrukcí jsou totiž stále častěji nahrazovány nejrůznějšími hybridy, které jsou často označované také jako zařízení 2v1.

Ty se snaží spojit to nejlepší ze světa tabletů a klasických notebooků. Zpravidla nabízejí kompaktní rozměry, dlouhou výdrž baterie, a přitom si zachovávají i příjemnou ergonomii a dostatek výkonu. Za to si ale pochopitelně výrobci nechají pořádně zaplatit.

Drtivá většina nových počítačů pracuje pod operačním systémem Windows. Ten dominuje dokonce i u nejlevnějších zařízení, kde měl v minulých letech ještě jasně navrch konkurenční Android od společnosti Google.

Asus VivoPC X: láká na kompaktní rozměry

VivoPC X od společnosti Asus láká v první řadě na kompaktní rozměry (260x280x76 mm). Je to tedy opravdový drobek, alespoň tedy na poměry herních strojů. Skříň je tradičně vyvedena v odstínech černé a červené barvy, právě na takovou barevnou kombinaci sází herní sestavy řady Republic of Gamers pravidelně. To nejzajímavější se vcelku pochopitelně ukrývá uvnitř.

Asus VivoPC X

FOTO: archív výrobce

Srdcem celého počítače je procesor Intel Core i5-7300HQ, jehož čtyři jádra v základu tepou na frekvenci 2,5 GHz. V případě potřeby se však dokážou automaticky přetaktovat až na 3,5 GHz. O grafický výkon se pak stará karta GeForce GTX 1060, která by měla zajistit dostatek výkonu pro hraní ve Full HD rozlišení, a to i při vysokých detailech. Podle výrobce by výkon tohoto stroje měl mimochodem bohatě stačit i pro chod moderních systémů pro virtuální realitu.

Pro úplnost dodejme, že kapacita operační paměti je 8 nebo 16 GB a jde o moduly typu DDR4. V základu má sestava bohužel pouze obyčejný pevný disk s kapacitou 1 TB. Na základní desce se nicméně ukrývá M.2 slot, uživatelé tedy mohou sami stroj snadno vylepšit o rychlejší SSD jednotku.

Klady: velmi kompaktní rozměry

velmi kompaktní rozměry Zápory: vylepšovat komponenty není kvůli rozměrům prakticky možné

vylepšovat komponenty není kvůli rozměrům prakticky možné Cena: 27 000 Kč

Acer Nitro 5 Spin: otáčet a ohýbat

Nitro 5 Spin vypadá na první pohled jako obyčejný multimediální notebook. Ve skutečnosti jde ale o poměrně sofistikovaný hybridní stroj, které je možné používat také jako počítačový tablet. A to díky speciálním pantům, jež je možné otáčet v úhlu 360°.

Acer Nitro 5 Spin

FOTO: archív výrobce

Teoreticky je tak stroj možné používat ve čtyřech různých režimech. Tím prvním je samozřejmě režim notebooku. Jediným pohybem jej pak snadno proměníte v tablet. Další dvě možnosti jsou stojánek nebo stan. Stojánek je ideální volbou pro prohlížení obrázků nebo sledování filmů, režim stan je vhodný například pro videochat.

Základem tohoto stroje jsou procesory Intel Core osmé generace, které nesou kódové označení Kaby Lake Refresh. V útrobách dále nalezneme grafickou kartu Nvidia GeForce GTX 1050, která je napojena na grafickou paměť GDDR5. Ta by mělo stačit například na tituly Dota 2, Overwatch či League of Legends. Stroj je vybaven 15,6palcovým displejem s rozlišením Full HD a rychlou SSD jednotkou s kapacitou až 512 GB.

Klady: výkon stačí i na hry

výkon stačí i na hry Zápory: zatím se neprodává

zatím se neprodává Cena: 30 000 Kč

HP Omen X: zrozen pro hry

Společnost HP se chystá ještě před Vánocemi uvést na trh extrémně výkonný herní notebook Omen X. Srdcem celého stroje bude v nejvyšší konfiguraci procesor Intel Core i7 ze série HK. To jinými slovy znamená, že tento čtyřjádrový čip bude lákat na odemčený násobič a bude jej možné taktovat.

HP Omen X

FOTO: archív výrobce

Jeden z nejvýkonnějších mobilních procesorů současnosti bude doplněn o grafickou kartu Nvidia GeForce GTX 1080, která už v základu nabídne vyšší takty, než je běžné. Stroj bude dále disponovat 32 GB operační paměti typu DDR4.

Velmi variabilní jsou možnosti úložného prostoru. Jednotlivé konfigurace totiž nabídnou SSD i HDD, ale například i dvě SSD jednotky zapojené v RAID poli pro ještě svižnější chod. Displej se pochlubí úhlopříčkou 17 palců a uživatelé si budou moci vybrat, zda sáhnou spíše po Full HD nebo 4K rozlišení.

Na hry nicméně bude vhodnější patrně 1080p panel, neboť nabídne obnovovací frekvenci 120 Hz, 4K obrazovka pak pouze 60 Hz. Na druhou stranu oba panely nabídnou podporu pro Nvidia GSync, trhání obrazu se tak ani v jednom případě hráči obávat nemusí.

Klady: bezkonkurenční výkon

bezkonkurenční výkon Zápory: vysoká cena, zatím se neprodává

vysoká cena, zatím se neprodává Cena: 80 000 Kč (základní konfigurace)

Microsoft Surface Laptop: důraz na design

Po vzoru Applu se snaží Microsoft v posledních letech uspět na trhu se svými vlastními počítači. Jedním z posledních je Surface Laptop. Ten je u prodejců dostupný v různých hardwarových konfiguracích, které pochopitelně rozhodují o pořizovací ceně.

Surface Laptop

FOTO: archív výrobce

V nejvyšší konfiguraci mohou uživatelé počítat s procesorem Core i7 a až 512GB SSD diskem a 16GB operační pamětí. Dostupné jsou však i levnější konfigurace, které sází sice stejný procesor, avšak mají menší úložný prostor i nižší kapacitu operační paměti – konkrétně tedy 8GB RAM a 256GB SSD jednotku. Není bez zajímavosti, že jednotlivé součástky se podařilo vtěsnat do poměrně kompaktního těla – přesné rozměry jsou 308,1 x 223,27 x 14,48 mm. Hmotnost pak činí 1,25 kg.

Velký důraz byl u nového stroje kladen na design. Kvůli vyšší odolnosti je prakticky celá konstrukce zhotovena z hliníku. Aby bylo používání notebooku co nejvíce pohodlné, je okolí klávesnice potaženo textilií, která je velmi příjemná na dotek.

Klady: výdrž na baterii až 14,5 hodiny

výdrž na baterii až 14,5 hodiny Zápory: vyšší cena

vyšší cena Cena: 30 000 Kč

Xiaomi Mi Air: kovová konstrukce, elegantní vzhled

Notebook Mi Air se už od loňského roku nabízí ve dvou různých provedeních. Větší provedení láká na displej s úhlopříčkou 13,3 palce, menší na 12,5palcový displej. V obou případech přitom stroje nabízí rozlišení Full HD. Menší provedení se však letos dočkalo vylepšené verze.

Mi Notebook Air

FOTO: archív výrobce

Nově nabízí procesor Intel Core M3, který je až o 13 % výkonnější než předchůdce. Zdvojnásobena navíc byla kapacita úložného prostoru, z 128 GB na 256 GB. Laptop má navíc ještě jednu šachtu volnou, aby bylo možné připojit i druhý disk. Dále má novinka k dispozici 4 GB operační paměti. Vše pracuje pod operačním systémem Windows 10.

V obchodech je možné narazit ještě na starší 13,3palcový model. Ten však aktualizován nebyl a nabízí stále ještě starší výbavu, tedy konkrétně procesor Intel Core i5, dedikovanou grafickou kartu Nvidia GeForce 940MX, 8 GB operační paměti a 256 GB SSD jednotku. Opět u něj nechybí volný slot pro vložení druhého disku.