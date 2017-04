Ještě před pár lety si museli uživatelé lámat hlavy pouze se zabezpečením klasických počítačů. Doba ale pokročila a v ohrožení jsou stále častěji také chytré telefony a tablety. Propašovat škodlivé kódy do mobilních zařízení se snaží kyberzločinci stále častěji.

Postupují přitom prakticky stejným způsobem, jako když chtějí napadnout klasický počítač. Hledají chyby v nejrůznějších aplikacích a operačních systémech, které by jim dovolily propašovat záškodníka do cizího přístroje.

Hackeři také spoléhají na to, že uživatelé rizika podceňují. Na klasických počítačích provozuje antivirový program prakticky každý, u mobilů a tabletů tomu tak ale není. Počítačovým pirátům tak nic nestojí v cestě.

Antivirus jako nutný základ

Bez antiviru přitom nemá běžný uživatel prakticky žádnou šanci si všimnout, že byl jeho přístroj infikován. Každý tablet a chytrý telefon by tak měl být vybaven bezpečnostním softwarem, který bude všechny hrozby neustále hlídat.

Antivirus by měl být samozřejmostí i na klasických počítačích. Sluší se nicméně podotknout, že nezvané návštěvníky dokážou v počítači nebo mobilu odhalit speciální programy. Jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Jiné programy zase dokážou v operačním systému nalézt tzv. keyloggery, které jsou schopné zaznamenávat stisk každé klávesy a nasbíraná data odesílat útočníkovi.

Na PC i mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není. Uživatelé by neměli zapomínat na pravidelné stahování všech bezpečnostních záplat, a to pro samotný operační systém i doinstalované programy. Nejrůznější trhliny v softwaru totiž útočníci také zneužívají k útokům.

Eset Family Smart Security: zatočí s hackery

Balík bezpečnostních aplikací Eset Family Smart Security, který je aktuálně dostupný už v desáté verzi, se snaží ochránit nejen stolní počítače, ale také mobilní telefony a počítačové tablety. Obsahuje antispyware, osobní firewall, antispamový filtr či například antivirus. Různých funkcí je v balíku nespočet.

Eset Smart Security

FOTO: archív tvůrců

Kdybychom mohli vyzdvihnout jednu nejužitečnější, pravděpodobně by šlo o vychytávku zvanou AntiTheft. Tento modelu se snaží zamezit krádežím a ztrátám počítačů. Posloužit tak může například, pokud budete pohřešovat svůj notebook. Jednoduše se stačí přihlásit do on-line portálu služby a nechat si svůj stroj ukázat na mapě.

Vyzkoušet Eset Family Smart Security je možné zdarma, plná licence pro celou rodinu pak vyjde na 1600 Kč. V prodeji je ještě o stovku levnější balík zvaný Eset Smart Security, který je určený pro jeden počítač. Ten však nenabízí nástroje určené pro zabezpečení tabletů a mobilů.

Avira Mobile Security: jde to i zadarmo

Pokud sáhnete po levnějším balíku od Esetu, který neobsahuje zabezpečení mobilních zařízení, můžete chytré telefony a počítačové tablety ochránit před škodlivými kódy pomocí antivirového programu Avira Mobile Security.

Avira Mobile Security

FOTO: archív tvůrců

Ten na zmiňovaných zařízeních funguje v podstatě úplně stejně jako antivirové aplikace na klasických stolních počítačích. Dokáže tedy monitorovat soubory proudící ze zařízení a do něj, a pokud narazí na podezřelý nebo infikovaný soubor, uživatele na to upozorní. V zachytávání hrozeb je přitom podle zkušeností uživatelů nástroj od společnosti Avira poměrně úspěšný.

Tento bezplatný antivirus toho ale umí daleko více. V případě ztráty zařízení jej dokáže najít a ukázat jeho umístění na mapě, přístroj však musí být připojen k internetu. Pokud nejde z nějakého důvodu získat zařízení zpět, je možné je na dálku zamknout nebo dokonce i vymazat.

Spamfighter: bič na nevyžádané e-maily

Škodlivé viry a další počítačové smetí se velmi často šíří prostřednictvím nevyžádané pošty. Právě proto se vyplatí tzv. spam nepodceňovat. Většina e-mailových klientů má již nástroje pro blokování nevyžádané pošty předinstalované, ale nemusí vyhovovat každému.

Spamfighter

FOTO: Novinky

Pokud se vám však zdá filtr například v Outlooku málo účinný, můžete vyzkoušet doplňkový program Spamfighter. Stejně jako většina podobných aplikací dokáže program automaticky vyhodnotit příchozí e-mail a v případě podezření jej zařadí do složky s nevyžádanou poštou.

Hlavní výhodou Spamfighteru je ale proti konkurenci nástroj, který dokáže umisťovat spamové adresy a e-maily do mezinárodní databáze. Díky tomu je prověřování zpráv daleko důkladnější. Výrobce nabízí ke stažení program v profesionální verzi, která je zpoplatněná. Pokud za něj nechcete platit, automaticky se po 30 dnech používání přepne do jednodušší verze, která je zdarma.

Symantec Norton Internet Security: užitečný balík

Kompletní ochranu počítačů slibuje také balík Norton Internet Security od společnosti Symantec. Ten obsahuje kromě antiviru také antispam, který podobně jako Spamfighter snaží vyfiltrovat z doručené pošty otravné reklamní nabídky a zároveň i škodlivé viry.

Symantec Norton Internet Security

FOTO: archív tvůrců

Vhod může přijít také antiphishingová ochrana, která hlídá uživatele, aby se nenechal napálit při různých podvodných nabídkách během brouzdání po internetu. Samozřejmostí je i nástroj pro detekci a odstraňování spywaru, tedy špionážních virů. Velmi praktické je, že balík dokáže různé úkony v počítači naplánovat automaticky. Takže uživatel se nemusí o nic starat. Kontroly jsou zpravidla plánovány na dobu, kdy není počítač používán. Díky tomu je vhodný pro použití i na pomalých strojích.

Plná verze je placená. Roční licence pro jeden počítač vyjde na necelých 800 Kč. Symantec navíc nabízí speciální licenci s možností zálohy dat on-line (až do velikosti 25 GB), která na 12 měsíců vyjde na 1400 Kč.