Stačí změnit datum a certifikát v mobilu zezelená. Oprava se nechystá

Přesto se údajně oprava této chyby nechystá. „Víme o tom, systémově to řešit neplánujeme. V čTečce (aplikace, která certifikáty kontroluje, pozn red.) se to zobrazí správně a je to jeden z důvodů, proč při kontrole certifikátů používat čTečku,“ řekl Novinkám mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka s tím, že QR kód při načtení zasvítí červeně.