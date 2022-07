Google Play dovolí části vývojářů v Evropě využívat konkurenční platební systémy

„V rámci snahy o dodržení těchto nových pravidel oznamujeme nový program na podporu platebních alternativ pro uživatele z Evropského hospodářského prostoru,” uvedla na firemním blogu Estelle Werthová, která má ve společnosti Google na starosti záležitosti související s vládami v EU. „Bude to znamenat, že vývojáři neherních aplikací budou moci nabízet uživatelům v Evropském hospodářském prostoru alternativu k platebnímu systému Google Play,” dodala.

Pozornost směrem k obchodu App Store se začala ubírat předloni v srpnu, kdy se rozhořel spor mezi Applem a herním studiem Epic Games. Právě to začalo velmi nevybíravým způsobem protestovat proti poplatkům. A to nejen proti Applu, ale také proti Googlu.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.