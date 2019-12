Fakta a mýty okolo konce Windows 7. Antivirus bude fungovat i nadále

Přestože americký softwarový gigant avizoval ukončení podpory Windows 7 dostatečně dopředu, někteří uživatelé v tom mají stále ještě zmatky. Patrně nejrozšířenější fámou je, že systém přestane ze dne na den fungovat – a to samé se traduje o samotných aplikacích.

Ve skutečnosti Microsoft funkčnost sedmiček nijak omezovat nebude. S trochou nadsázky se dá říci, že tento systém bude nesmrtelný. Pokud o to uživatelé budou stát, mohou jej využívat i nadále. Jediným omezením – avšak velmi výrazným – je konec vydávání aktualizací.

V případě, že bude v sedmičkách nalezena nějaká nebezpečná trhlina, oprava již nevyjde. Uživatelé tak budou vystaveni všanc případným útokům ze strany kyberzločinců – a to i v případě, že budou mít v počítači nainstalovaný antivirový program.

Antivirus i tak dokáže zamezit nejčastějším nájezdům. Některé trhliny ale otevírají zadní vrátka do operačního systému a proti nim budou uživatelé bezbranní, neboť celá řada antivirových programů hrozbu zachytí až ve chvíli, kdy bude pozdě – když už bude v operačním systému.

Před nezvanými návštěvníky v podobě škodlivých kódů bude nicméně uživatele bránit i nadále samotný Microsoft. Často šířeným mýtem v různých diskuzních fórech totiž je, že po konci podpory nebude možné dále používat antivirový program Security Essentials, za kterým stojí právě americký softwarový gigant. To je ale lež, tento antivirus bude nadále funkční.

To jinými slovy znamená, že Microsoft bude i nadále aktualizovat virové databáze, aby uživatelé byli chráněni proti novým hrozbám. Nicméně další vývoj bude zastaven – Security Essentials tedy bude už navždy umět jen to, co umí nyní. Kdy přesně přestanou vycházet i aktualizace virových databází, však zástupci amerického softwarového gigantu neuvedli.