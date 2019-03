mif, Novinky

V textech se experti z AV-Comparatives zaměřili na přístroje s operačním systémem Android a logicky na antivirové programy, které se nachází v oficiálním obchodě s aplikacemi Google Play.

A sluší se podotknout, že nabídka je opravdu široká – uživatelé mají na výběr z více než dvou stovek bezpečnostních řešení. Testováno tak bylo dohromady 250 antivirů, nicméně úspěšných jich v testech bylo pouze 23. Drtivá většina, rovných 92 %, tedy během studie naprosto propadla.

Zmiňovaných 23 antivirových programů zvládlo odhalit všechny nejběžnější škodlivé kódy pro mobilní zařízení, které internetem kolují. Těch je mimochodem zhruba 2000, což rozhodně není málo.

Alarmující je také číslo, že celkem 138 antivirových programů nedokázalo rozpoznat ani třetinu vzorků škodlivých kódů. To jinými slovy znamená, že zařízení není proti nájezdům kybernetických pirátů prakticky vůbec chráněno.

Tvůrcům jde často jen o peníze



Většina antivirů určených pro Android tedy představuje pouze nablýskané pozlátko, které pouze u uživatelů vyvolává falešný pocit bezpečí. A pochopitelně pro softwarové tvůrce jde o zajímavou možnost, jak si na strachu lidí z virů namastit kapsu.

A jaké antiviry tedy patří mezi ty nejspolehlivější? Uživatelé určitě neudělají chybu, pokud budou důvěřovat známým značkám. 100% úspěšností se při testech mohou chlubit aplikace AVG, Avast, BitDefender či Eset.

Velmi dobře dopadly také bezpečnostní programy od společností Zoner, CheckPoint a Samsung, i když těm několik vzorků škodlivých kódů proklouzlo.

Jak se bránit?

Antivirus by měl být navzdory špatným výsledkům některých aplikací na chytrém telefonu či tabletu samozřejmostí. Bez něj totiž nemá běžný uživatel prakticky žádnou šanci si všimnout, že byl jeho přístroj infikován. Každý tablet a chytrý telefon by tak měl být vybaven bezpečnostním softwarem, který bude všechny hrozby neustále hlídat.

Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu

I na klasických počítačích by měl být antivirus samozřejmostí. Sluší se nicméně podotknout, že nezvané návštěvníky dokážou v počítači nebo mobilu odhalit speciální programy. Jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Jiné programy zase dokážou v operačním systému nalézt tzv. keyloggery, které jsou schopné zaznamenávat stisk každé klávesy a nasbíraná data odesílat útočníkovi.

Na PC i mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není. Uživatelé by neměli zapomínat na pravidelné stahování všech bezpečnostních záplat, a to pro samotný operační systém i doinstalované programy. Nejrůznější trhliny v softwaru totiž útočníci také zneužívají k útokům.