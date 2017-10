Podpora společnosti Microsoft pro operační systém Windows XP skončila už před třemi roky. Vývojáři softwaru se přesto snažili tuto populární platformu držet při životě až doposud.

A to i přesto, že bezpečnostní experti neustále odrazují uživatele od Windows XP, protože tato stará platforma představuje nezanedbatelné bezpečnostní riziko. Od dubna 2014 pro ni nevycházejí žádné aktualizace, tedy ani opravy kritických chyb.

Běžné uživatele nic neodrazovalo

Někteří tvůrci softwaru však i po tomto datu vydávali stále aktualizace svých programů. Bez nadsázky se tak dá říci, že běžné uživatele od používání této stařičké platformy nic neodrazovalo.

Windows XP

FOTO: archív tvůrců

V první polovině loňského roku se však rozhodla nad Windows XP zlomit hůl společnost Google se svým prohlížečem Chrome. Jinými slovy používat tento browser je stejně nebezpečné jako samotná XP. U Exploreru zvolili vývojáři Microsoftu stejnou strategii už dávno.

Na seznam nepodporovaných prohlížečů měl letos na podzim přibýt také Firefox. Jeho tvůrci se však rozhodli s ohledem na množství uživatelů, kteří tento browser používají, prodloužit podporu až do června 2018.

Kolik lidí Firefox na Windows XP stále používá, však neprozradili. Je nicméně zřejmé, že číslo nebude zanedbatelné. Tvůrci však jedním dechem dodali, že k žádnému dalšímu prodlužování podpory již nedojde.

Firefox by měl tedy definitivně na starých XP skončit v polovině příštího roku.

Podpora skončila, systém nikoli

Ukončení podpory ze strany Microsoftu neznamená, že by tento populární operační systém přestal ze dne na den fungovat. S trochou nadsázky se dá říci, že Windows XP jsou nesmrtelná. Pokud o to uživatelé budou stát, mohou na počítačích fungovat klidně další desítky let.

Microsoft samotnou funkčnost nijak neomezil, vše funguje jako před ukončením podpory. Problém však představuje absence bezpečnostních záplat. Riziko nákazy počítačovým virem je u XP až šestkrát vyšší než u osmiček, což dokládá zpráva Security Intelligence Report 15, která analyzuje informace o počítačových hrozbách z více než miliardy počítačů po celém světě.

Vhodným řešením je tak z bezpečnostního hlediska přechod na novější systém. Vybírat uživatelé přitom nemusejí pouze ze stáje Windows – k dispozici mají i řadu bezplatných alternativ.