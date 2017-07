Problémový Flash Player se chystá do důchodu. Z internetu zcela zmizí

Neuplyne měsíc, kdy by oblíbený program Flash Player, nečelil nějakým problémům souvisejícím s nově objevenou chybou. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč se tuto aplikaci rozhodli tvůrci ze společnosti Adobe poslat definitivně do důchodu. Z internetu zmizí během pár let úplně.