Loni bylo ve městě Chicago spácháno 726 vražd, nejvíc za posledních devatenáct let a více než v New Yorku a Los Angeles dohromady. Zareagoval už i prezident Donald Trump – představitele města vyzval k činu, jinak do Chicaga vyšle federální strážce zákona. „Policie v Chicagu však tvrdí, že už sama našla řešení,“ informují stránky bbc.com.

„Je jím technologie, která umí zločiny předvídat ještě předtím, než k nim dojde,“ pokračuje web. Po městě jsou rozmístěny kamery a senzory, které zaznamenají výstřel do vzdálenosti dvaceti tří metrů. Všechna data jsou zaznamenávána do počítače, který je následně studuje.

Strážníci jsou vysláni preventivně



„Na základě dat pak program určí, kde by se nejspíše mohl stát další zločin,“ uvádí BBC. Na tato „místa potenciálních nepokojů“ pak policie preventivně nasadí strážníky.

Vedle toho si policisté vedou jakýsi seznam obvyklých podezřelých. Počítač „ví“ například i to, kolik bylo trestané osobě, když naposledy nastoupila do vězení, nebo zda se dopustila zločinu se zbraní. „Nevedeme žádné údaje o etniku či pohlaví,“ ubezpečuje Jonathan Lewin z policejního sboru.

Stroj všechny údaje vyhodnotí a výsledkem je skóre, pravděpodobnost, že se osoba znovu stane účastníkem trestného činu. Takové lidi pak osloví sociální pracovníci a nabídnou jim třeba rekvalifikaci. Rozhodnout o své budoucnosti pak musí sami, s tím už žádná umělá inteligence nepomůže.

Budoucnost plná botů

Stroje schopné učit se podobně jako lidé představují budoucnost počítačů, alespoň to několik posledních měsíců tvrdí přední technologičtí giganti. Například Microsoft se nechal před časem slyšet, že nejrůznější boti doslova zaplaví internet. [celá zpráva]

Boti jsou speciální programy schopné komunikovat s uživatelem jako rovný s rovným. Tento software tedy také staví na strojovém učení.

Jak to bude fungovat v praxi? Například restaurace nebo hotely jimi vybaví své webové stránky, aby boti mohli podávat relevantní informace všem zákazníkům a nebylo kvůli tomu potřeba zaměstnávat další lidi. Ve svých vizích jde ale Microsoft ještě dál, na konferenci Build tak bylo vidět řešení, kdy spolu boti komunikují sami mezi sebou.

Aniž by se uživatel nebo obsluha restaurace museli o něco starat, stroje se samy dohodnou – jeden zarezervuje stůl v restauraci, druhý pak uživateli sdělí, v kolik bude jeho večeře připravena. I když to zní jako sci-fi, v ukázkách to vypadalo velmi působivě a přirozeně.