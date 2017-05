Tak vysoké číslo instalací je poměrně překvapivé, neboť samotný Microsoft minulý týden vyzval uživatele, aby aktualizaci sami neinstalovali. [celá zpráva]

Ukázalo se totiž, že na některých konkrétních hardwarových konfiguracích se projevují chyby systému. Uživatelé by tak podle doporučení amerického softwarového gigantu měli čekat až do chvíle, kdy se na jejich počítači objeví ve Windows Update. Právě to totiž bude znamenat, že byl otestován na danou hardwarovou konfiguraci.

To ale pochopitelně bude trvat pravděpodobně několik týdnů, v krajním případě klidně i několik měsíců.

Hromada nových funkcí

Touha po nových vylepšeních je ale patrně u celé řady uživatelů silnější, a proto je celkové číslo instalací tak vysoké. Creators update se dá přeložit jako aktualizace pro kreativce. A je to pravděpodobně nejvýstižnější pojmenování, které mohl americký softwarový gigant použít. Nové funkce totiž cílí právě na kreativce.

Americký softwarový gigant se s novou aktualizací zaměřil také na dovednosti operačního systému Windows 10 v oblasti 3D technologií. V novém Malování 3D lze vytvářet trojrozměrné objekty, jednoduše měnit barvy, přidávat nálepky nebo měnit 2D objekty v trojrozměrná umělecká díla. Výtvory lze navíc snadno sdílet s ostatními, využívat můžete 3D kresby ostatních i pro vlastní díla, pokud to jejich autoři dovolí.

3D Malování

FOTO: Archív tvůrců

Pozornost byla v aktualizaci věnována také hráčům. Svá zápolení s protivníky budou uživatelé moci snadno streamovat na internet. A to přímo z prostředí desítek, aniž by se museli někam přihlašovat či instalovat dodatečný software.

Jednoduše je možné vytvářet také turnaje, stačí k tomu pár kliknutí. Turnaje bude možné vytvářet prostřednictvím funkce Arena. V ní si uživatelé nastaví vlastní pravidla a určí, kdo přesně může hrát.

Další vylepšení se týkají prohlížeče Microsoft Edge, a to především komfortnosti použití a zároveň i otázky zabezpečení. Právě oblast zabezpečení a ochrany soukromí se vylepšila i v rámci celých desítek.

Více se o vylepšeních, která balík Creators Update přináší, dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Hry je možné snadno streamovat.

FOTO: Archív tvůrců