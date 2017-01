„Víme, že smích je nakažlivý. Přenáší se však také emoce? Je nakažlivá i radost?“ zeptal se Javier Elkin z univerzity v Londýně (UCL). Odpověď se rozhodl najít pomocí speciální aplikace PocketSmile, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého chytrého mobilního telefonu.

Nejdříve zodpovíte krátký dotazník, kde se autoři dotazují na míru vaší radosti či smutku. Následujících deset dní vám pak budou na mobil přicházet obrázky veselých lidí, každý den deset snímků. Další týden a půl pak budete dostávat neutrální snímky krajiny, ty slouží pro kontrolu, aby se pomocí dotazů zjistil skutečný efekt nakažlivé radosti.

Lidé se vzájemně napodobují



„Emoce a její projev jdou ruku v ruce,“ myslí si už nyní Parashkev Nachev, další autor výzkumu. Lidé se vzájemně napodobují, což slouží k posilování vazeb a dokonce i k přežití.

„Předtočený smích se v komediích používá proto, aby vyvolal stejnou reakci u diváků a vtipy zněly zábavněji. Na druhé straně, pokud vidíte na tváři někoho jiného strach, dává smysl, že se také vyděsíte, protože ono nebezpečí může ohrozit i vás,“ uvádí stránky telegraph.co.uk.

Nápodobu chtějí výzkumníci zkoumat i v dalších experimentech. Třeba by rádi pomocí počítače upravovali hlas tak, aby zněl klidněji. Pracovník krizové linky by pak dokázal svým hlasem dokonale uklidnit, i když by jeho skutečný hlas zněl zcela vyčerpaně.

Stahovat aplikaci PocketSmile můžete zdarma pomocí následujících odkazů: