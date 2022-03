Za pět let přibylo v Česku 600 tisíc mobilních SIM karet

Počet aktivních mobilních SIM karet v Česku se za posledních pět let do roku 2020 zvýšil o téměř 600 000 na 14,6 milionu. Množství uživatelů pevných linek naopak o půl milionu kleslo na 1,33 milionu. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).