ÚOHS nezíská možnost kontrolovat mobilní telefony podnikatelů

Novela podle vlády měla umožnit antimonopolnímu úřadu kontrolovat provozní a lokalizační údaje z mobilních telefonů podnikatelů, které prošetřuje. Podle poslanců by tato pravomoc měla zůstat jen orgánům činným v trestním řízení.

Poslanci v rámci novely navrhli umožnit podélné umístění vedení inženýrských sítí v pozemních komunikacích nebo omezení telekomunikačního marketingu. Novela má umožnit kontaktovat pouze ty uživatele, kteří výslovně uvedli, že si to přejí.

Patrik Nacher (ANO) s Vojtěchem Munzarem (ODS) navrhli, aby si nezbytné úkony při změně poskytovatele internetu prováděli operátoři na své náklady. Jakub Janda (ODS) s Munzarem by chtěli pro vybrané přestupky snížit z pěti milionů korun na pětinu minimální výši pokuty, kterou Český telekomunikační úřad může uložit. Týkalo by se to například povinnosti provozovatelů telekomunikačních služeb informovat úřad o podrobnostech svých nabídek při každé jejich změně.