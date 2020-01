Nejlepší chytré telefonu roku

Pracovní tempo udává procesor Snapdragon 855, který proti předchůdci nabízí také podporu vysokorychlostního Gigabit LTE. Telefon má tak o 25 % rychlejší CPU a až o 40 % výkonnější GPU. Disponuje také technologií Snapdragon Elite Gaming pro bezproblémové zvládání aplikací a her kladoucích na procesor velké nároky. Operační paměť dosahuje kapacity 6 GB a bude doplněna o úložiště s kapacitou 64 nebo 128 GB.

ROG Phone II nabídne 6,6palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky tomu by měl být obraz krásně plynulý i při hraní akčních her. Samozřejmostí je rychlá odezva 1 ms či podpora standardu HDR10, který by měl zajistit dobré barevné podání kontrastně náročných scén.