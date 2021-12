Nefunkční internet, předinstalovaný virus. Levné mobily se mohou prodražit

Nejnižší cena se automaticky nerovná nejlepší nabídka. Na to by měli lidé myslet, když vybírají nový přístroj. Pochopitelně to neplatí pouze o chytrých telefonech, ale také o další elektronice. V dnešním článku se ale zaměříme na problémy smartphonů, se kterými se tuzemští uživatelé skutečně setkali.