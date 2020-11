Bude líp, slibují analytici. Globální trh s chytrými telefony poroste

Globální trh s chytrými telefony by se měl ve čtvrtém čtvrtletí vrátit k růstu. Předpověděla to výzkumná společnost International Data Corporation (IDC). Celosvětové dodávky chytrých telefonů by se podle ní měly v posledních třech měsících letošního roku meziročně zvýšit o 2,4 procenta, v celém příštím roce by pak měl růst dosáhnout 4,4 procenta.