Aktivace mobilního čísla za 29 000 Kčs. První mobilní síť NMT byla jen pro vyvolené

Ještě v roce 1995 se kvůli monopolu společnosti EuroTel (ta byla společným podnikem americké firmy Atlantic West a telekomunikační společnosti SPT Telecom; jejím nástupcem je dnešní O2) dal nejlevnější mobil s aktivací pořídit za 35 000 korun, více než čtyři průměrné hrubé měsíční mzdy, minuta hovoru stála 12 korun. Kromě velkých kufříkových telefonů se i v původem severské síti NMT (Nordic Mobile Telephony) postupně objevily také menší přístroje do kapsy.

Změnu do způsobu využívání mobilních telefonů přineslo až spuštění modernější digitální sítě GSM (Global System for Mobile Communications), která se v Evropě začala prosazovat od začátku 90. let. O vybudování sítě rozhodla vláda v srpnu 1995 a o necelý rok později se již telefonovalo. Jako první přišel 1. července 1996 na trh EuroTel, o čtvrtrok později zahájila provoz konkurenční GSM síť Paegas společnosti RadioMobil (předchůdce dnešního T-Mobilu).