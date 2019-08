mif, Novinky

Slavnostní akce jihokorejského elektronického gigantu je naplánována na středu 7. srpna, konat se bude v Barclays Center v americkém New Yorku.

Sluší se podotknout, že zástupci Samsungu zatím oficiálně nepotvrdili, že si na této akci odbude premiéru právě chytrý telefon Galaxy Note10, ale z přiloženého videa v pozvánce (v úvodu tohoto článku) je to zřejmé. Na záběrech totiž můžeme vidět stylus, kterým je vybavena právě modelová řada Note.

A co bude tedy novinka umět? Podle dosavadních informací by desítka měla nabídnout v první řadě vyšší výkon, ale také nový vzhled. Vůbec poprvé v historii by totiž měla být dostupná ve dvou různých velikostech. Lze také předpokládat, že výrobce zapracuje na kvalitě fotoaparátů.

Takto bude údajně vypadat Galaxy Note10.O stylus nový phablet nepřijde.

Výrobci se letos nepodařilo uhlídat ani vzhled. Snímky chystaného přístroje zveřejnil uživatel, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Ice universe. Ten evidentně pochází z nějaké asijské země a má velmi blízko k výrobě přístrojů od Samsungu. Historicky totiž již několikrát zveřejnil fotografie telefonů jihokorejského elektronického gigantu ještě předtím, než byly oficiálně představeny.

Zda se všechny uniklé informace potvrdí, bude samozřejmě jasné až po slavnostní tiskovce – tedy příští týden.

