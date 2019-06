Deset států USA podalo žalobu kvůli plánované fúzi operátorů

Generální prokurátoři deseti států USA podali žalobu s cílem zabránit plánovanému spojení amerických telekomunikačních společností T-Mobile US a Sprint. Fúze by podle nich měla negativní dopad na hospodářskou soutěž a vedla by k nárůstu cen služeb pro mobilní telefony, napsala agentura AP.