mif, Novinky

Není žádným tajemstvím, že značka Honor spadá pod křídla čínského podniku Huawei. Ten byl v minulém týdnu zařazen americkým ministerstvem obchodu na černou listinu.

V souvislosti s tím dala od podniku ruce pryč již celá řada technologických gigantů, například společnosti ARM, Google, Microsoft, Broadcom, Qualcomm, Xilinx, Intel či Nvidia. Z nabídky vyřadili přístroje společnosti Huawei – a pochopitelně také Honor – i někteří britští a japonští operátoři.

A jak se zdá, stejný osud čeká zmiňované modely Honor 20 a Honor 20 Pro také v Česku. V minulosti totiž prakticky ihned po premiéře všechny velké obchody s elektronikou i operátoři, v případě dvou špičkových novinek se to však nestalo. A nic nenasvědčuje podle informací Novinek tomu, že by se to v dohledné době změnilo.

O dostupnosti telefonů v Česku – a potažmo ve zbytku Evropy – mlčí i samotný výrobce. Na úterní tiskové konferenci o tom nezaznělo ani slovo.

Špičkové parametry



Je to poměrně škoda, protože obě novinky vypadaly velmi zajímavě. Jak už samotný název napovídá, tím nejlepším v nabídce bude Honor 20 Pro s bezrámečkovým displejem, který je vybavený hned čtyřmi hlavními fotoaparáty na zadní straně.

O pracovní tempo se stará procesor Kirin 980, který kombinuje výkonná a úsporná jádra. V praxi by tak měla být novinka v porovnání s předchůdcem o 20 procent výkonnější, a přitom až o 40 procent šetrnější k baterii. Do vínku dostal přístroj dále 8 GB operační paměti a 256GB úložiště.

Honor 20 Pro

FOTO: archiv výrobce

Podobně jako u sesterského modelu Huawei P30 Pro základ tvoří 48MPx senzor. Ten se chlubí umělou inteligencí a trojitou stabilizací obrazu. Další dva fotoaparáty s rozlišením 16 a 8 MPx pak nabídnou širokoúhlý záběr 117°, respektive trojnásobný optický zoom. K dispozici je také speciální makro režim pro focení již od 4 cm. Přední selfie kamera nabízí rozlišení 32 MPx.

Dotyková obrazovka nabízí úhlopříčku 6,3 palce a rozlišení Full HD+, tedy 2340 x 1080 obrazových bodů. Přední kamera se mimochodem ukrývá v průstřelu u levého horního rohu.

Honor 20

FOTO: archiv výrobce

Stejné rozměry, nižší výkon



Stejně velký displej a pochopitelně také rozměry nabídne také model Honor 20 bez přídomku Pro v názvu. Dvacítka v tomto provedení je vybavena stejnou sérií zadních fotoaparátů a stejným předním fotoaparátem jako Honor 20 Pro. Uživatelé se však musí smířit s absencí optického zoomu.

Honor 20 má k dispozici také výkonný čipset Kirin 980, avšak pouze 6 GB operační paměti a 128GB úložiště.