Řeč je o modelech Nokia 4.2, Nokia 3.2 a Nokia 1 Plus. Všechny tři budou lákat na příznivější cenovky, alespoň tedy ve srovnání se špičkovou devítkou.

Sluší se nicméně zdůraznit, že přesné ceny pro tuzemský trh upřesní výrobce až později. Jisté je nicméně už nyní to, že jednička bude nejlevnější – o stupínek vyšší cenu pak nabídne trojka a ze třech zmiňovaných smartphonů pak bude nejdražší čtyřka.

Nové smartphony od společnosti Nokia

BEZ KOMENTÁŘE: Nokia 1 Plus

Dokládá to koneckonců také výbava nových smartphonů. Nokia 1 Plus je vstupním modelem do světa chytrých telefonů, cílí na nenáročné uživatele, kteří se spokojí s pomalejším chodem operačního systému Android Go. Přístroj nabízí 5,45“ displej s poměrem stran 18:9.

Hlavní fotoaparát má u jedničky rozlišení 8 Mpx, samozřejmostí je u něj automatické ostření a LED blesk. Přední kamera se pak chlubí módem Beautify, který se postará o automatické vylepšení selfie.

Model 4.2 je pak ze všech tří novinek nejsvižnější. V jeho útrobách se ukrývá procesor Qualcomm Snapdragon poslední generace a nejnovější operační systém Android 9 Pie.

Lákadlem je duální fotoaparát na zadní straně s umělou inteligencí či líbivý vzhled – smartphone má takřka bezrámečkový displej.

BEZ KOMENTÁŘE: Nokia 4.2

BEZ KOMENTÁŘE: Nokia 3.2

Nokia 3.2 je sice o něco pomalejší než čtyřka, ale má největší displej. Uživatelé u něj mohou využívat 6,26palcovou pracovní plochu s rozlišením HD+.

Velkou výhodou je také baterie s kapacitou 4000 mAh, což je více než u mnoha prémiových chytrých telefonů. Pracovní tempo obstarává procesor Qualcomm Snapdragon 429.

Za pozornost stojí jistě také Nokia 9 PureView, a to především pro svůj unikátní fotografický systém. Díky němu je možné každý snímek pořídit v HDR (High Dynamic Range), zobrazuje tedy i velké kontrastní rozdíly, které by jinak běžné fotoaparáty telefonů zachytit nedokázaly.

Nokia 9 PureView

