mif, Novinky

Podle analýzy Evropské komise, která byla zveřejněna v polovině loňského roku, patří mobilní služby v ČR k nejvyšším v Evropské unii. Porovnávány přitom byly ceny při zohlednění parity kupní síly a v rámci modelové spotřeby provolaných minut, SMS a dat.

„V každém spotřebitelském koši byla nejlevnější nabídka v České republice výrazně nad průměrem EU,“ uváděli tehdy úředníci z Bruselu. [celá zpráva]

Přestože od zveřejnění zmiňované analýzy uplynulo již více než půl roku, situace se na českém písečku příliš nezměnila. Operátoři sice přicházejí s novinkami – O2 například od minulého týdne nabízí tarify s dvojnásobnou porcí dat za stejnou cenu, ale na tarify v zahraničí to stále ještě nestačí.

Zbytku Evropy můžeme jen závidět

Podle operátorů má řada uživatelů v tuzemsku sjednané individuální slevy, a tedy mobilní služby jsou pro ně levnější, tarifním cenám z Polska se přesto nepřibližujeme ani vzdáleně. Přitom u našich severních sousedů působí stejní operátoři jako v tuzemsku.

U polského T-Mobilu tak je možné koupit tarif s neomezenými daty za 50 zlotých, tedy asi 300 korun měsíčně. V Česku přitom ceník T-Mobilu začíná na 499 Kč, a to lidé dostanou pouze 0,5 GB. Za 4GB datový limit musí případní zájemci zaplatit 799 Kč, dvojnásobná porce dat vyjde na 999 Kč.

Jak je z řádků výše patrné, srovnávat s cenami v Polsku se nemůže ani O2, byť minulý týden představilo nové tarify. U nich získají lidé 3 GB dat za 749 Kč, respektive 6 GB za 849 Kč. [celá zpráva]

Ještě dramatičtější rozdíly jsou, pokud půjdeme od hranic trochu dále. Jak mohou být tarify skutečně levné, dokazuje italský operátor Iliad. Ten loni nabídl tarif s neomezeným voláním, SMS zprávami a 30GB porcí dat za pouhých šest eur. Tedy v přepočtu za necelých 160 Kč. [celá zpráva]

Neomezený internet? Češi mají smůlu

Právě relativně nízké datové limity a jim neúměrně vysoké ceny se do srovnání mezi zahraničím a tuzemskými nabídkami promítají nejvíce. Neomezené volání a SMS zprávy jsou totiž dnes nabízeny prakticky u těch nejlevnějších tarifů, hlavním byznysem pro operátory jsou tedy bezesporu data.

Problém je také to, že tarif s neomezenými mobilními daty a neomezenými hlasovými a textovými službami v Česku prakticky neexistuje. Ty nejlepší nabídky, které vyjdou na baťovských 2499 Kč, nabízí pouze 60 GB limit pro internet.

Přitom v sousedním Německu je možné u tamních operátorů pořídit tarif s neomezenými daty už za 2000 korun, a to ještě například T-Mobile přidá více než 20 GB dat na surfování po internetu v zahraničí, tedy při využití roamingu. Podobná je v Německu také nabídka u Vodafonu, kde lidé za dva tisíce získají neomezený tarif. V Česku přitom za 1777 Kč dostanou pouze 20 GB dat.

Příchod čtvrtého operátora

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zamýšlí v letošním roce vypsat dvoukolovou aukci kmitočtů. Ta by mohla přilákat do tuzemska čtvrtého operátora, který by mohl cenovou politiku značně změnit.

V prvním kole by úřad nabídl deset MHz zájemcům, kteří nevlastní žádné kmitočty v sousedním pásmu 800 MHz nebo 900 MHz. Šlo by tedy o nového konkurenta stávajících operátorů.

Zda se do aukce někdo přihlásí, však vůbec není jasné.