Příští rok spustí sítě 5G prvních 25 operátorů

Příští rok by mohlo spustit mobilní sítě 5G prvních 25 operátorů ze 72, kteří nyní technologii testují. V roce 2020 se počet spuštěných sítí zdvojnásobí. V roce 2019 by se mělo prodat přes milion mobilních zařízení s technologií 5G a hned následující rok až 15 až 20 milionů. Vyplývá to z prognózy poradenské firmy Deloitte Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions 2019.