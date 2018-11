Mobil se složí jednoduše jako papír. Ukáže se už dnes

Už dnes večer by měla společnost Samsung ukázat svůj nový chytrý telefon, který se bude vymykat všem zvyklostem. Mělo by jít totiž o přístroj, který bude možné složit do kapsy podobně jednoduše jako list papíru.