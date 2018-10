Mobilní signál je už i v tunelu metra, mezi Muzeem a I. P. Pavlova

V tunelu metra na lince C mezi I. P. Pavlova a Muzeem od úterý funguje mobilní signál. Do konce října by měl být zaveden od Muzea až po Roztyly. Novinářům to sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Projekt financují mobilní operátoři. Celou síť metra by měli signálem pokrýt do roku 2022 a náklady budou zhruba půl miliardy korun.