mif, Novinky

Nedostupné bylo pro všechny obyvatele mobilní i pevné připojení. Zákonodárci to jednoduše operátorům nařídili – ti tak neměli na výběr a museli uposlechnout. „Internet jsme vyřadili z provozu podle instrukcí vlády,“ informoval tamní obyvatele operátor Algerie Telecom.

O připojení tak nepřišli pouze studenti na středních školách, ale také lidé, kterých se maturity vůbec netýkaly. V internetovém temnu se ocitla celá země včetně on-line zpravodajských serverů a dalších internetových služeb.

„Cílem tohoto opatření je zajistit hladký průběh závěrečných zkoušek na středních školách,“ stojí dále v prohlášení operátora. Ten zároveň uživatele upozornil, že k dalším výpadkům – každý den zhruba na dvě hodiny – bude docházet i v následujících dnech, a to až do pondělí.

Právě první den nadcházejícího týdne by mělo mít zhruba 700 tisíc studentů všechny maturitní zkoušky již za sebou.

Další bezpečnostní opatření



Vypnutí mobilního internetu doprovází i řada dalších opatření. Například vstup do všech středních škol, kde se zkoušky konají, je v těchto dnech možný pouze přes detektory kovů. To by mělo zabránit tomu, aby žáci propašovali do třídy nějaké elektronické zařízení, ve kterém budou mít taháky.

K radikálnímu opatření vláda přistoupila kvůli zkušenostem s maturitami v roce 2016, které skončily v Alžírsku naprostým fiaskem. Tehdy se totiž testy objevily na internetu ještě před jejich zahájením. Zhruba 300 tisíc lidí tak muselo zkoušky opakovat.