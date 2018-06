Novinky

Zrušení roamingových poplatků, které byli operátoři nuceni zavést loni, se týká pouze volání ze zahraničí do ČR a jiných unijních zemí. Ceny za volání z českého území z českých telefonních čísel stále podléhají libovolnému nastavení operátorů.

Dochází tak k situaci, kdy volání z českého čísla například do Německa je výhodnější odkudkoli z EU kromě ČR.

Noční dohoda by měla tuto propast zmírnit, určuje, že horní hranice nemůže přesáhnout 19 centů (4,87 Kč) za minutu plus daň. Cena za textovou zprávu by neměla přesáhnout šest centů (1,54 Kč) a DPH.

Nyní, kdy jsou poplatky za volání ze zahraničí zrušeny, ale za volání do zahraničí trvají, stojí tentýž hovor z ČR do ciziny či opačně různé částky v závislosti na tom, kdo vytočí číslo.

Paradoxně tak vznikají situace, kdy v příhraničních oblastech, kde lze chytit signál například německého či polského operátora, přes ně mohou lidé do zahraničí volat levněji než přes české operátory, kteří patří k nejdražším v Evropě. [celá zpráva]

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip výsledek nočního vyjednávání ocenil. „Zvýší to propojení Evropy i její konkurenceschopnost. Pokládáme základy rozvoje sítí páté generace (5G) v EU,” poznamenal.

Česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO), která s návrhem přišla a podílela se na jednáních za Evropský parlament, je ráda, že pomohla prosadit návrh, aby hovory do jiných zemí EU nestály v budoucnu více než šest korun.

Podařilo se mi to, heureka! Česko zlevní volání po EU. Po téměř dvanácti hodinách jednání: Cena hovoru po EU max 6 Kč/min, sms max 2 Kč. Mé návrhy přijaty, platit bude od 05/2019. Byl to boj,ale stálo to za to. Skvělá zpráva! — Dita Charanzová (@charanzova) 5. června 2018

Zrušení poplatků, ať už za volání ze zahraničí, nebo do zahraničí, se týká jen EU. Mimo ni je to s využíváním mobilních služeb jiné a za neomezené hovory a určitou dávku dat nebo vysoké částky za minutu volání či přenos dat u jiných tarifů se platí až stokoruny denně.