Ten pak uzavírá smlouvu na sebe, pouze v případě O2 je možné, že ji rodič podepíše na jméno potomka. Důvodem je fakt, že tento operátor nabízí lidem do 26 let zvýhodněné podmínky, a požaduje tak údaje dítěte, pro které je telefon se slevou pořizován.

Bohužel jsme se skutečně setkali s případy rodičů, kteří se pokouší páchat podvody a zneužívají k tomu jméno svých dětí Lucie Jungmannová, mluvčí O2

Nicméně za všechny závazky a dluhy způsobené neplacením faktur za telefony dětí zodpovídají podle vyjádření všech tří operátorů jejich zákonní zástupci.

V nedávné minulosti tomu tak ale vždycky nebylo. Ještě předloni a počátkem loňského roku řešil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) desítky případů, kdy se na něj obraceli operátoři s návrhem na zahájení řízení vůči dlužníkovi – dítěti.

Týkalo se to jak klientů O2, tak Vodafonu a neplatilo to jen u T-Mobilu.

„U T-Mobilu nikdy v minulosti nebylo možné uzavřít smlouvu na nezletilého. V případě, že číslo užívala osoba mladší 18 let, byla smlouva vždy uzavřena se zákonným zástupcem. Z tohoto důvodu nemohla nastat popisovaná situace, kdy by naší společnosti vznikla pohledávka vůči osobě mladší 18 let,“ sdělil Právu zástupce tohoto operátora Tomáš Leixner.

Žádosti o platební příkaz a následnou exekuci vůči dítěti ale podle mluvčího ČTÚ Martina Drtiny úřad takřka ve všech případech odmítal.

„Došlo sice k několika excesům v řádu jednotek, maximálně do deseti, kdy v prvním stupni naše oblastní kanceláře návrhům operátorů vyhověly, ale v okamžiku, kdy byl podán rozklad, tak jsme to napravili a bylo to zrušeno,“ řekl Právu Drtina.

Otec zneužil dceru

Že se ale mohlo dítě dostat do dluhové pasti kvůli telefonu, aniž by za to mohlo, potvrzuje případ nyní šestnáctileté dívky, na který redakci upozornila advokátka Alena Vlachová.

Její jméno redakce zná, ale kvůli její ochraně jej neuvádí. Říkejme jí tedy třeba Lenka.

Dívku i jejího mladšího bratra umístil v jejích pěti letech soud do dětského domova na Plzeňsku, protože se o ně rodiče nestarali. Otec holčičky si s tím však příliš nelámal hlavu a s rodným listem Lenky zašel do pobočky O2 a uzavřel tam na její jméno smlouvu na mobilní telefon s měsíčním tarifem na částku cca tisíc korun. Tehdy šestiletá dívka o tom samozřejmě neměla ani tušení, pobývala už v domově a samozřejmě žádný telefon od otce nedostala.

Rodič však poplatky za mobil nikdy nezaplatil a operátor se začal splacení dluhů domáhat. Obrátil se na ČTÚ, který návrhu v roce 2014 vyhověl a podle Vlachové rozhodl, že dluhy musí zaplatit Lenka. Na základě toho předal operátor věc exekutorovi. Lenka se mezitím i s bratrem dostala do pěstounské péče a právě její náhradní matka s odstupem let k velkému překvapení zjistila, že je proti dívce vedena exekuce s dluhem ve výši 43 tisíc korun.

Pěstounka se předloni v září, kdy už Lence bylo patnáct let, obrátila se žádostí o pomoc na Vlachovou, která v rámci projektu „Děti bez dluhů“ už dlouho zastupuje zcela zdarma zadlužené děti především z domovů a ústavů. Hrozilo totiž, že až Lenka bude zletilá, exekutor ji nenechá na pokoji.

„Proti tomu rozhodnutí ČTÚ jsme pak podali rozklad i návrh na zastavení exekuce s tím, že smlouva byla neplatná,“ uvedla Vlachová.

Rozklad sice advokátka sepsala dávno po patnáctidenní lhůtě, ale vzhledem k tomu, že úřadu se nepodařilo rozhodnutí řádně doručit, uznal ho a původní rozhodnutí proti Lence koncem roku 2016 zrušil.

Desítky případů podvodů rodičů

„Podařilo se následně zastavit i exekuci, a dívka tak zůstala bez dluhů,“ konstatovala Vlachová. „Většina rodičů postupuje normálně a morálně. Bohužel jsme se skutečně setkali s případy rodičů, kteří se pokouší páchat podvody a zneužívají k tomu jméno svých dětí. Naštěstí to byly v minulosti pouze desítky takových případů,“ připustila mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Mimo jiné i Lenčina kauza vedla ČTÚ ve spolupráci s ombudsmankou k tomu, že zveřejnily, jak v takových věcech postupovat, což ostatně upravuje už i nový občanský zákoník.

„V říjnu 2016 jsme vydávali na základě rozhodovací praxe sjednocující stanovisko, že za dluhy dětí ručí rodiče. Tudíž ukládáme jim, aby plnili závazky za své děti. A operátoři už to vědí, takže již návrhy vůči nezletilým nepodávají,“ podotkl Drtina.

Poslední takové případy řešil ČTÚ ještě do loňského března, šlo prý ale o starší podání, žádné nové návrhy na platební příkaz vůči dítěti v současnosti nechodí. To ostatně potvrzuje i zástupkyně O2. „Již před třemi roky jsme se rozhodli, že historické dluhy, které vznikly zneužitím identity dítěte nezodpovědnými rodiči, nebudeme vymáhat po nezletilých,“ podotkla mluvčí O2 Jungmannová s tím, že už od roku 2014 začal operátor vymáhat dluhy po zákonných zástupcích.

Mají na výběr

V případě, že i teď uzavře rodič na pobočce O2 smlouvu na své dítě, je podle mluvčí potomek dostatečně před případnými dluhy chráněn – mají je platit rodiče. Kdyby tak neučinili a dítě by dosáhlo osmnácti let, ani tehdy mu prý nehrozí, že by finanční závazky přešly na něj.

„Pokud při dosažení zletilosti nepotvrdí, že chce smlouvu mít v plném rozsahu převedenou na sebe, je buď přeregistrována na rodiče, který ji uzavřel, anebo je služba zrušena,“ doplnila Jungmannová.

Společnost Vodafone smlouvy na dítě do osmnácti let sice neuzavírá, kdo je ale starší patnácti let, může si u ní pořídit tarif bez písemné dohody.

Stává se to prý však v minimu případů, protože je to prý pro zákazníka cenově méně výhodné než paušál se smlouvou napsanou na rodiče.

Nicméně v případě, že náctiletý přece jen na tarif bez smlouvy přistoupí, případné pohledávky vymáhá operátor přímo po něm, potvrdila Právu zástupkyně tiskové mluvčí Vodafonu Veronika Exnerová.

„Máme ale mnoho nástrojů pro naši ochranu i ochranu zákazníka, například všechna čísla mají volací limit,“ doplnila mluvčí Vodafonu s tím, že se tento operátor navíc snaží postupovat vůči dětem vstřícně a nevede s nimi žádný boj o peníze.

V minulosti údajně několik takových případů bylo, ale šlo údajně o jednotky, kdy se vše vyřešilo ještě v rámci upomínky, tedy nikoli přes exekutora.

„Nikdy to nedošlo tak daleko… A nezaznamenáváme teď žádný případ vymáhání pohledávky po dítěti či mladistvém,“ dodala Exnerová.