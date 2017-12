Informace o chystaném smartphonu přinesl Evan Blass na svém twitterovém účtu @evleaks. Ten již několikrát informoval o nových přístrojích ještě před jejich oficiální premiérou.

Blass získal fotografie prototypu ohebného displeje, který na sobě hrdě nese nápis Doogee. Více informací však k dispozici zatím není. V tuto chvíli tak není jasné ani to, kdy by se přístroj mohl objevit na pultech obchodů a jaká bude jeho hardwarová výbava.

Remember the Galaxy Round and LG Flexes? Well next year Doogee will try its hand at a curved screen device, with 18.5:9 aspect ratio, 6GB of RAM, and 128GB storage. pic.twitter.com/NFD6TaYloX