Právě displej je bezesporu jedním z největších lákadel nového Xka. Okolo displeje má jen velmi tenké rámečky, takže dotyková plocha o velikosti 5,8 palce zakrývá prakticky celou čelní stranu. Jde mimochodem o OLED panel, který vyniká především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu.

Jenže OLED panely u nejnovějšího iPhonu se evidentně nepovedly. Hned několik uživatelů si pouhých pár dní po používání začalo stěžovat na to, že na panelech se vypalují pixely. To se v praxi projevuje tak, že přes celý displej se začne objevovat zelený pruh, který nejde za žádnou cenu smazat.

Apple se zatím k problému oficiálně nevyjádřil, a tak není jasné, zda bude vadné panely měnit v rámci záruky. Lidé by se přesto s podobnými problémy měli obracet na autorizované servisy.

My new #iPhoneX appears a green line on the screen😂, and the faceID can’t recognize me when I with glasses.@Apple @AppleSupport pic.twitter.com/Fgj5fg9v2x — Lejia Peng (@fanguy9412) November 6, 2017

@AppleSupport my iPhone X already has an issue.There is a green bar along the right hand side of the phone.Restart doesn’t fix. Known issue? pic.twitter.com/Hp3HKhVMfs — mix0mat0sis (@mix0mat0sis) November 7, 2017

Vadné displeje nejsou tím jediným problémem, na který si majitelé výročního iPhonu X stěžují. Řada uživatelů upozorňovala například na to, že se odolnost novinky – mírně řečeno – nepovedla. Podařilo se jim telefon rozbít. Stačilo přitom, aby novinka pouze jednou nešikovně upadla.

Skleněné přední i zadní strany nabízí i celá řada konkurenčních smartphonů, zatím žádný z přístrojů však nebyl tak náchylný na rozbití jako nejlepší model s logem nakousnutého jablka.

Fotografie rozbitých iPhonů zaplavují sociální sítě. Uživatelé se přitom shodují, že jim smartphony od Apple spadly z poměrně malé výšky a rozhodně nešlo o nějaký zátěžový test. Vhodné je tak iPhony X používat společně s nějakými bezpečnostními pouzdry, které rozbití zadní strany zamezí. [celá zpráva]

Guess that settles my decision between iPhone or Android upgrade this year.

I'm not paying $1000 for broken glass.https://t.co/IjexiaK9dc — Johnny Dangerously (@Enjoneer01) November 5, 2017

Spent all my savings on the new #iPhoneX and it's already broken. My life is all completely ruined now. pic.twitter.com/JloYEehZB2 — Avirup (@CentralWinger_) November 3, 2017

