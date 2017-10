Zatím každý rok se vedení Applu mohlo radovat z toho, že poptávka po nových iPhonech je vždy citelně vyšší než odhadované cíle. I kvůli tomu byly jablečné smartphony v obchodech několik prvních týdnů nedostatkovým zbožím a počítačový gigant musel rychle navyšovat výrobní kapacity.

Jenže letos je tomu přesně naopak, výrobní kapacity se naopak snižují – a to vůbec poprvé. Podle informací WCCFTechu je totiž poptávka zhruba o polovinu nižší, než byly původní odhady Applu.

Nové iPhony s pořadovým číslem osm

FOTO: archív výrobce

To však není tak velké překvapení, jak by se mohlo na první pohled zdát. Naznačovaly to totiž již dříve první odhady prodejů, nižší zájem ze strany zákazníků hlásili například i tuzemští operátoři. [celá zpráva]

Jedním z důvodů, proč iPhony 8 a 8 Plus netáhnou, může být poměrně ambiciózní cenovka. Ani cenu nejlevnějšího provedení se totiž nepodařilo stlačit pod pomyslnou hranici dvaceti tisíc korun. Konkrétně startuje cena menší osmičky na 20 990 korunách a model Plus s nejvyšší kapacitou 256 GB je pak za 28 490 Kč.

Dále se pak objevilo hned několik případů napříč celým světem, kdy se začaly novým osmičkám nafukovat baterie natolik, že prakticky poničily celou konstrukci telefonu. Ten byl pak zralý tak maximálně do odpadkového koše. [celá zpráva]

Čekání na nového krále

Takto vypadá jeden z poničených přístrojů.

A konečně – celá řada uživatelů patrně čeká na příchod iPhonu X. Ten má totiž představovat to nejlepší v nabídce společnosti Apple a proti aktuálně nabízeným osmičkám má lákat na celou řadu předností.

Písmeno X v názvu je římskou číslicí a napovídá, že letos iPhony slaví desáté výročí. Novinka působí opravdu futuristicky, vzhledem se výrazně liší od loňských sedmiček. Okolo displeje má jen velmi tenké rámečky, takže displej o velikosti 5,8 palce zakrývá prakticky celou čelní stranu.

Video

Apple iPhone X

Zdroj: archív výrobce

Jde mimochodem o OLED panel, který by měl vynikat především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu.

Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které se vždy nacházelo pod displejem. To přitom bylo už od první generace nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka.

Apple nicméně tvrdí, že tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů už není potřeba. Přístroj si totiž odemknete pomocí přední kamery. Ta využívá technologii TrueDepth Camera System a dokáže rozeznat přesné rysy obličeje, díky kterým přístroj následně odemkne. Podle Applu je toto řešení bezpečnější než čtečka otisků prstů.

Cena bude ještě vyšší

Nový iPhone X se bude prodávat ve dvou různých verzích, které se od sebe budou lišit kapacitou úložného prostoru. Základní model nabídne 64GB paměť a bude se v tuzemských obchodech podle oficiálních informací Applu nabízet za 29 990 Kč.

Provedení s 256GB pamětí však bude citelně dražší. Případní zájemci za něj zaplatí 34 490 Kč. Vyšší částku zatím americký počítačový gigant za chytrý telefon nikdy nepožadoval.

Všechny tři nové iPhony vedle sebe

FOTO: archív výrobce