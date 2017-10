Cestující byli z dárků velmi překvapeni. Během letu se totiž v jedné z uliček z ničeho nic objevila letuška tlačící před sebou servírovací vozík. Na něm však nebylo žádné jídlo ani pití, ale desítky chytrých telefonů Galaxy Note8.

Ty pak začala letuška rozdávat mezi cestující. Asi není třeba dodávat, že pasažéři letu měli z tohoto překvapení upřímnou radost.

Loňský zákaz létání



I když se to nemusí na první pohled zdát, nešlo o žádnou štědrou akci přímo od aerolinek, ale o kampaň španělské pobočky společnosti Samsung. Ta touto netradiční cestou chtěla upozornit na to, že nové smartphony s osmičkou v názvu již mohou na paluby letadel.

V loňském roce totiž jihokorejského elektronického giganta zasáhla kauza týkající se vybuchujících chytrých telefonů Galaxy Note 7. Ty kvůli problémům s akumulátory nesměly na paluby letadel, a nakonec byly úplně staženy z prodeje.

News 2 days ago - Samsung Galaxy Note 7 sales are exploding



News Today - Samsung Galaxy Note 7 phones are exploding pic.twitter.com/gkiQ89fsby — Sagar (@sagarcasm) 2. září 2016



Fotografie modelu Galaxy Note 7 po výbuchu baterie zveřejněné na Twitteru.



Špičkový výkon



Nová osmička ale pochopitelně žádnými podobnými neduhy netrpí, naopak představuje to nejlepší, co je možné aktuálně zakoupit. To je zásluha především osmijádrového procesoru, u kterého budou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz.

Důležité je nicméně to, že tento čip byl vyráběn pokročilou 10nm technologií, takže by měl být citelně výkonnější než podobně taktované procesory starší výroby.

Do vínku dále tento stroj dostal 6 GB operační paměti, úložný prostor se pak chlubí kapacitou 64 GB a nechybí ani čtečka paměťových karet. 6,3palcový displej je zakřivený a nabízí rozlišení 2960 × 1440 obrazových bodů.

Přístroj se nabízí v černé a zlaté barvě.

FOTO: archív výrobce

Dotyková plocha tak plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách je stejně jako u modelu Galaxy S8 využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Novinka láká také na certifikaci IP68, tedy na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Phablet díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Více se o novém smartphonu Galaxy Note8 dozvíte v našem dřívějším článku.

Samsung Galaxy Note8

FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters