Když se v Asusu rozhodovali, na jaký kabátek střihnout, zřejmě si řekli, proč něco měnit, když to funguje. Stejně jako loni se tak připravte na klasický design, který kombinuje kovový rámeček se zaoblenými rohy a hranami se skleněnými zády.

Na přední i zadní stranu přitom bylo použito odolné sklo Corning Gorilla Glass 2,5D, takže se nemusíte obávat škrábanců. To, co však bylo loni in, je letos už okoukané a nepřináší to nic nového. Konzervativnější zákazník však bude jistě spokojen. Na výběr přitom má hned ze tří barevných provedení. Kromě klasické černé a bílé je zde i méně tradiční mátově zelená.

ZenFone 4

FOTO: archív výrobce

Telefon má rozměry 155,4 x 75,2 x 7,7 mm a váží 165 gramů, takže kapsu vám určitě neutrhne. Většinu jeho přední strany zabírá rozměrný 5,5" AMOLED displej s Full HD rozlišením, který se díky použité technologii může pochlubit nejen širokými pozorovacími úhly a věrnými barvami. Černá je skutečně černá.

Uvnitř pak tepe buď osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 630, který doplňují 4 GB RAM, nebo v případě druhé varianty Qualcomm Snapdragon 660, který má k dispozici 6 GB RAM. Interní paměť má v obou případech kapacitu 64 GB, a pokud by vám to náhodou nestačilo, můžete si ji zvětšit pomocí paměťové karty, která je podporovaná až do kapacity 256 GB. V tomto případě však přijdete o možnost používat dvě SIM karty. Asus ZenFone 4 je sice Dual SIM, ale používá mezi výrobci stále populárnější hybridní slot, kdy si musíte vybrat, jestli chcete použít druhou SIM, nebo paměťovou kartu.

Optická stabilizace a širokoúhlý objektiv

Tím hlavním lákadlem, kterým chce ZenFone 4 přitáhnout zákazníka, jsou však jeho fotografické schopnosti. Zadní fotoaparát je duální. Hlavní fotoaparát se může pochlubit rozlišením 12 Mpx a širokou clonou f1,8, což v kombinaci s optickou stabilizací obrazu poskytuje ostré snímky i při delších časech a horších světelných podmínkách.

U sekundárního fotoaparátu sice rozlišení kleslo na 8 Mpx, ale zato se může pochlubit se širokoúhlým objektivem se 120° (12 mm) zorným polem, díky čemuž dokáže zachytit mnohem širší scénu. Stejné osmimegapixelové rozlišení pak nabízí i přední selfie kamera.

Na zadní straně je duální fotoaparát.

FOTO: archív výrobce

ZenFone 4 navíc nabízí možnost natáčení 4K videa. Pokud máte rádi kontrolu nad pořizovanými snímky, oceníte nejen možnost manuálního nastavení rychlosti závěrky, vyvážení bílé, expozice a nastavení ISO, ale především focení ve formátu RAW. Mimo to však nabídne i 12 fotografických režimů pro ty, kteří chtějí jen fotit.

Kromě kvalitních fotografií a kvalitního obrazu chce nabídnout ZenFone 4 nabídnout i podobně kvalitní zvuk. K tomu mu má dopomoci duálním reproduktorem. Certifikovaný zvuk s vysokým rozlišením umožňuje 24bitové / 192kHz přehrávání zvuku, tedy v kvalitě, která čtyřnásobně převyšuje kvalitu CD. Duální mikrofon s potlačením šumu pak potlačují šum při telefonování a nahrávání videa.

Široká konektivita a rychlé nabíjení

Bezdrátová konektivita zahrnuje pak kromě LTE se všemi u nás podporovanými frekvencemi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 a výrobce nezapomněl ani na NFC. Pro připojení kabelu pak ZenFone 4 dostal nový reverzibilní USB Type-C. Z další výbavy můžeme zmínit i čtečku otisků prstů umístěnou v tlačítku domů nebo podporu satelitní navigace přes GPS a konkurenční ruský GLONASS. Pěší turisté pak ocení i elektronický kompas.

Energii telefonu dodává nevyměnitelný Li-Ion akumulátor s kapacitou 3300 mAh, který by měl vystačit až 25 dní v pohotovostním režimu. Technologie Asus BoostMaster pak za pouhých pět minut nabíjení poskytne dost energie na dvě hodiny telefonování. Na nabití na 50 procent pak stačí půl hodina.

Asus ZenFone 4 by se měl dostat na pulty obchodů v průběhu září. Jeho cena se má pohybovat kolem 500 eur (16 000 Kč včetně DPH).

ZenFone 4

FOTO: archív výrobce