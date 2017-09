V první řadě by se měli ukázat nástupci aktuálně nabízených sedmiček. Podle některých zdrojů tentokrát nepoužije Apple písmenko S, kterým zpravidla označuje mezigeneračně vylepšené modely. Místo toho nové iPhony ponesou pořadové číslo osm.

Důvod je prostý, nejrůznějších vylepšení má být u osmičky tolik, že se americký počítačový gigant rozhodl k tomuto netradičnímu kroku. Bude tak chtít dát jasně najevo, že nové iPhony jsou proti loňským modelům daleko vyspělejší.

Apple iPhone 7 a 7 Plus

FOTO: archív výrobce

Přestože to zástupci Applu zatím oficiálně nepotvrdili, je takřka již jisté, že se osmička ukáže ve dvou různých velikostech – s menší a větší úhlopříčkou displeje.

Třetím novým iPhonem by měl být nástupce stále ještě velmi populárního iPhonu SE. Ten se těší přízni zákazníků především proto, že jde o nejmenší model s logem nakousnutého jablka. V trendu kompaktních smartphonů tak bude chtít Apple určitě pokračovat.

Historicky se však malý iPhone SE představil na samostatné akci, letos bychom se tak vůbec poprvé měli dočkat hned tří nových chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka najednou.

Obrázek unikl na internet



O nových iPhonech Apple pochopitelně zatím nic neprozradil. Zkraje měsíce nicméně vzhled jednoho z jablečných smartphonů unikl na internet. [celá zpráva]

Z obrázku je patrné, že vzhled iPhonu projde velkou změnou. Prakticky celou čelní stranu přístroje zakrývá dotyková obrazovka. Novinka tak podobně jako celá řada konkurentů bude mít okolo displeje jen velmi tenké rámečky.

Zmizelo také ikonické domovské tlačítko, které přitom bylo nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka už od prvního iPhonu. Je velmi pravděpodobné, že jej Apple nahradí nějakou softwarovou obdobou – virtuálním tlačítkem na dotykovém displeji.

Takto by měl vypadat nový iPhone.

FOTO: Guilherme Rambo

Otazník zatím visí nad tím, kam se přestěhuje čtečka otisků prstů. Podle některých spekulací by mohla být umístěna v pohotovostním tlačítku na boku, případně na zadní straně telefonu. Apple by ji ale také mohl klidně integrovat přímo do dotykového displeje.

Dalším parametrem, který se podařilo odhalit, je rozlišení dotykové obrazovky. Ta by měla nabídnout 2436 × 1125 obrazových bodů, což je více než u předchůdce. Na informace o přesných úhlopříčkách si však budeme muset ještě počkat.

Jasno nicméně bude o parametrech a vzhledu nových iPhonů už 12. září, kdy si odbydou premiéru. [celá zpráva]