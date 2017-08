Termín konání tiskové konference potvrdil ve čtvrtek večer americký počítačový gigant přímo na svých webových stránkách. Vyvěsil na nich pozvánku na „setkávací akci“.

Co na ní bude k vidění, zatím zástupci Applu neprozradili. Přesto je s ohledem na podobné akce z loňských let takřka jisté, že k vidění budou právě iPhony. Zástupci firmy také potvrdili, že tiskovkou bude provázet samotný šéf Applu Tim Cook.

Pozvánka na tiskovku společnosti Apple.

FOTO: archív výrobce

Start prezentace je naplánován na úterý 12. září od 18:00 středoevropského času. Podle neoficiálních informací by měly být na akci k vidění chytré hodinky Apple Watch a další generace multimediálního centra Apple TV.

Obrázek unikl na internet



O nových iPhonech Apple pochopitelně zatím nic neprozradil. Zkraje měsíce nicméně vzhled jednoho z jablečných smartphonů unikl na internet. [celá zpráva]

Z obrázku je patrné, že vzhled iPhonu projde velkou změnou. Prakticky celou čelní stranu přístroje zakrývá dotyková obrazovka. Novinka tak podobně jako celá řada konkurentů bude mít okolo displeje jen velmi tenké rámečky.

Zmizelo také ikonické domovské tlačítko, které přitom bylo nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka už od prvního iPhonu. Je velmi pravděpodobné, že jej Apple nahradí nějakou softwarovou obdobou – virtuálním tlačítkem na dotykovém displeji.

Takto by měl vypadat nový iPhone.

FOTO: Guilherme Rambo

Otazník zatím visí nad tím, kam se přestěhuje čtečka otisků prstů. Podle některých spekulací by mohla být umístěna v pohotovostním tlačítku na boku, případně na zadní straně telefonu. Apple by ji ale také mohl klidně integrovat přímo do dotykového displeje.

Dalším parametrem, který se podařilo odhalit, je rozlišení dotykové obrazovky. Ta by měla nabídnout 2436 x 1125 obrazových bodů, což je více než u předchůdce. Na informace o přesných úhlopříčkách si však budeme muset ještě počkat.

Jasno nicméně bude o parametrech a vzhledu nových iPhonů až za dva týdny, kdy si odbydou premiéru.

Video

Aktuálně nabízené iPhony 7 a 7 Plus

Zdroj: archív výrobce