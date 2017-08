Novinka doplňuje aktuální vlajkové lodi – smartphony Galaxy S8 a S8+. A v určitých ohledech je překonává. Řeč je především o použitém displeji, který má úhlopříčku 6,3 palce. Spíše než běžnému telefonu se tak novinka svými proporcemi blíží malému tabletu.

Cílí tak jednoznačně na uživatele, kteří nechtějí nosit dvě různá zařízení a místo toho chtějí jeden výkonný pracovní nástroj, který se jim vejde snadno do kapsy. Note8 má totiž patřit k tomu nejlepšímu, co bude v několika nadcházejících měsících na pultech obchodů k dostání.

Prezident mobilní divize Samsungu DJ Koh ukazuje nový phablet.

FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Galaxy Note8

FOTO: archív výrobce

Vysoký výkon v elegantním balení



To má být zásluha především osmijádrového procesoru, u kterého budou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Důležité je nicméně to, že tento čip byl vyráběn pokročilou 10nm technologií, takže by měl být citelně výkonnější než podobně taktované procesory starší výroby.

Do vínku dále tento stroj dostal 6 GB operační paměti, úložný prostor se pak chlubí kapacitou 64 GB. Verze s jinou velikostí se nabízet nebude. K dispozici nicméně pro ukládání dat budou i paměťové karty, zabudovaná čtečka nechybí.

Galaxy Note8

FOTO: Richard Drew, ČTK/AP

Galaxy Note8

FOTO: Richard Drew, ČTK/AP

Zmiňovaný 6,3palcový displej je zakřivený a nabízí rozlišení 2960 x 1440 obrazových bodů. Dotyková plocha tak plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách má být stejně jako u modelu Galaxy S8 využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Novinka láká také na certifikaci IP68, tedy na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Phablet díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Duální fotoaparát. Poprvé



Vylepšení se dočkala i zadní strana telefonu, konkrétně použitý fotoaparát. Jihokorejský elektronický gigant totiž vůbec poprvé vsadil na duální optiku. Ta se skládá ze dvou částí, teleobjektivu s dvojnásobným optickým zoomem a rozlišením 12 Mpx a širokoúhlého objektivu. Ten je vybaven 12 Mpx snímačem s Dual Pixel technologií a se světelností f/1.7. Jak bude nový fotoaparát použitelný v praxi, ukážou až první reálné testy.

Galaxy Note8

FOTO: archív výrobce

Galaxy Note8

FOTO: archív výrobce

Operačního systému Android, který si společnost Samsung upravila k obrazu svému, se týká i další vylepšení. Doplní jej totiž umělá inteligence zvaná Bixby. V podstatě by mělo jít o virtuálního asistenta, který bude schopen s uživatelem prostřednictvím mobilu komunikovat a plnit jím zadané úkoly. To nabízely už starší osmičky od Samsungu, v Česku však doposud tato technologie nebyla dostupná.

Zajímavá je také technologie Samsung DeX, díky které bude nový phablet schopný podobně jako starší osmičky pracovat také jako stolní počítač. Lidé si budou moci volitelně dokoupit stojánek, k jehož jedné straně se připojí prostřednictvím USB kabelu telefon a z druhé pak monitor, klávesnice a myš. Obyčejný mobil se tak promění doslova v klasické PC.

Dokovací stanice Samsung DeX

FOTO: archív výrobce

Loni to nevyšlo



Přestože přednosti modelu Note8 jsou nepopiratelné, na trhu to nebude mít úplně jednoduché. Premiéra loňské sedmičky z řady Note totiž skončila naprostým fiaskem.

Přístroj se začal prodávat na konci srpna, prakticky okamžitě byl však z pultů obchodů stažen, protože se u něj začaly projevovat vady napevno zabudovaného akumulátoru.

Baterie se přehřívaly a v několika desítkách případů začaly hořet. Někteří uživatelé dokonce hovořili přímo o explozích. Samsung přesto nechtěl sedmičku pohřbít. Zkraje října se tak na pulty obchodů tyto modely opět dostaly. Tentokrát však s novými bateriemi, které již neměly obsahovat žádné defekty.

Ukázalo se však, že to není pravda. Přístroje se opět přehřívaly, v některých případech začaly i hořet. Sen o vážném konkurentovi pro iPhone 7 a 7 Plus se rozplynul. Zástupci jihokorejského elektronického gigantu byli nuceni prodej i výrobu ukončit a vyzvali uživatele, aby vadné modely vrátili. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Samsung Galaxy Note 7

zdroj: archív výrobce