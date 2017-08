Apple naznačil vzhled nového iPhonu. Omylem

Společnost Apple se snaží své novinky pravidelně střežit až do poslední možné chvíle. V případě nové generace chytrého telefonu iPhone, která by se měla odhalit na podzim letošního roku, se to však tak úplně nepodařilo. Americký počítačový gigant totiž naznačil omylem jeho vzhled a zároveň potvrdil i některé parametry.