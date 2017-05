První zákazníci hlásili problémy operátorovi už v úterý okolo 16. hodiny. „Jsem v Rakousku a mobil mi neustále hlásí, že se nemůže připojit k síti,“ řekl Novinkám Petr K.

„Není možné se dovolat do zahraničí. Například do Německa ani do jiných zemí,“ podělil se o své zkušenosti Igor K. V první vlně totiž nefungovaly jak roamingové služby, tak ani volání z tuzemska do zahraničí.

Problémy se nejprve vyřešily jen částečně

Teprve ve středu ráno se podařilo problémy částečně vyřešit – lidé se dovolali alespoň z tuzemska do ciziny. Roamingové služby však byly stále nedostupné. [celá zpráva]

Zlom nastal až ve středu večer, krátce před 20. hodinou. „Můžeme potvrdit, že zákazníci mohou roamingové služby již opět využívat. Všem dotčeným uživatelům se za způsobené problémy omlouváme,“ řekla Novinkám Pecháčková.

Výpadek se dotkl zhruba čtvrt miliónu klientů O2, byť chyba není přímo na straně tohoto operátora. Ten totiž v rámci mezinárodní komunikace využívá sítě společnosti CETIN a problém byl podle prohlášení obou firem právě na straně CETINu.

Ústředny byly přetížené

Tento podnik má totiž dvě mezinárodní ústředny v Praze a Brně. Obě se navzájem zálohují, aby se co nejvíce eliminovalo riziko výpadků.

Krátce před úterním kolapsem nicméně došlo k přetížení jedné ústředny, které následně vyústilo pádem i té druhé. Co přesně přetížení způsobilo, není v tuto chvíli jasné. S ohledem na velmi nestandardní průběh celé závady však podle zástupců firmy CETIN způsobili výpadek s největší pravděpodobností hackeři či nějaká softwarová chyba.

CETIN bude zákazníky, kteří nemohli v zahraniční služby využívat, postupně odškodňovat. [celá zpráva]