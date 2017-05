Drtivá většina českých dětí starších deseti let má vlastní smartphone

Chytrý mobilní telefon v Česku vlastní osm z deseti dětí ve věku od deseti do 14 let. Internet ve svém smartphonu nevyužívají jen čtyři procenta dětí. Vyplývá to ze studie Nielsen Admosphere realizované na vzorku 1031 dětí.