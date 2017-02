V loňském roce si špičkové telefony Galaxy S7 a S7 edge odbyly premiéru právě na španělském výstavišti v rámci veletrhu MWC. [celá zpráva]

Logicky tak někteří fanoušci čekali, že nástupce se letos ukáže na stejném místě, byť se už před startem tiskovky jihokorejského elektronického gigantu objevovaly spekulace, že se tak nestane. Nakonec na model s pořadovým číslem osm řeč skutečně přišla, ale asi jinak, než by každý očekával.

Takto vypadaly smartphony v roce 2000.

FOTO: archív výrobce

V asi půlminutovém videu totiž zástupci společnosti Samsung shrnuli, jak vypadaly mobily kdysi a jak se postupem let staly naprostou samozřejmostí. A na samotný závěr pak ukázali siluetu přístroje, kterým by měl být právě Galaxy S8.

Ale protože obrázek odhalil tak maximálně tvar nové vlajkové lodi, popustili tím zástupci jihokorejského elektronického gigantu snad ještě větší uzdu fantazii. O tom, co bude novinka umět, můžeme tedy tak maximálně spekulovat.

A takto vyobrazil Samsung model S8.

FOTO: archív výrobce

4K displej a virtuální realita

V kuloárech se nicméně již nějakou dobu hovoří o tom, že jedním z jejích největších lákadel měl být použitý displej. U něj by mělo vzrůst rozlišení až na dvojnásobek, dotykový panel by měl tedy podobně jako moderní televizory nabídnout standard 4K. Tak jemné rozlišení je důležité především kvůli éře virtuální reality.

Samsung totiž už v předminulém roce jasně ukázal, že má s virtuální realitou velké plány. Lákal uživatele na speciální headset Gear VR, do kterého se jednoduše vloží telefon, a který pro každé oko následně zobrazuje jiný obraz. Tak vzniká virtuální vjem.

Díky tomu, že bude mít model Galaxy S8 dvakrát jemnější displej, bude schopen nabídnout věrnější obraz pro každé oko. Pocit z pobytu ve virtuální realitě by tak měl být daleko působivější.

Citelně vyšší výkon



Aby zvládl smartphone se 4K standardem pracovat, bude potřebovat samozřejmě citelně vyšší dávku výkonu. O to by se měl postarat nový procesor od společnosti Qualcomm, konkrétně by mělo jít o Snapdragon 830.

Žádný z parametrů uvedených výše však zatím vcelku pochopitelně potvrzen nebyl. Jasno je nicméně už o přesném datu premiéry, s novou vlajkovou lodí jihokorejského elektronického gigantu bychom se měli seznámit na samostatné akci přesně 29. března.

Co nabízejí aktuálně prodávané vlajkové lodě Galaxy S7, které si odbyly premiéru zkraje loňského roku, si můžete připomenout v našem dřívějším článku.

Video

Samsung Galaxy S7 a Galaxy S7 edge

Zdroj: archív výrobce