MWC 2017: Zapomeňte na LTE, budoucnost patří rychlým 5G sítím

V roce 2025 bude v celém světě zhruba 1,1 miliardy mobilních zařízení využívat pokročilé sítě 5G. Vyplývá to z průzkumu asociace světových mobilních operátorů GSMA zveřejněného na veletrhu Mobile World Congress (MWC) v Barceloně. Znamená to, že přes 5G bude každé osmé mobilní připojení k internetu. První sítě by měly vznikat po roce 2020.