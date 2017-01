Některým čtenářům to přijde pravděpodobně jako čiré bláznovství, ale hygienické ubrousky namotané na roličce podobně jako skutečný toaletní papír jsou velmi praktické. Běžně se již používají například na japonském letišti v Naritě.

Držák se speciálním toaletním papírem je umístěn na zdi hned vedle těch klasických, jež jsou určeny pro lidi. Samozřejmě nechybí ani návod, jak se mají utěrky používat. Utrhněte, utřete, vhoďte do mísy a můžete spokojeně odejít.

When people ask if Japan is Olympic ready, I just show them these smartphone sanitary wipe dispensers in toilet cubicles. pic.twitter.com/KPiTG4ihli