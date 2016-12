Mobilní datový provoz letos vzroste o polovinu

Mobilní datový provoz v zemích střední a východní Evropy včetně ČR letos meziročně vzroste o 50 procent. Do roku 2022 objem přenesených dat stoupne zhruba dvanáctkrát na téměř šest exabytů měsíčně. Mobilní hlasový provoz by se v příštích letech měl mírně zvýšit, ale bude mít jen zanedbatelný vliv na celkový objem veškerého mobilního provozu. Vyplývá to ze studie společnosti Ericsson.